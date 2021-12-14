"Профессионализм, опыт и способность управлять". Лукашенко назвал главные требования к управленцам

Александр Лукашенко отметил, что формирование дееспособного кадрового потенциала – это первое, над чем придется работать новому губернатору Могилевской области Анатолию Исаченко. При этом Президент подчеркнул, что ни в коем случае нельзя рубить с плеча, но это не значит, что все должно застыть.
– Всегда людям надо давать шанс, – подчеркнул он. – Надо давать дорогу молодым, но не забывать про опытные кадры. Профессионализм, опыт и способность управлять – неважно, какой ты, молодой или старый.
Он также отметил, что с апреля 2019 года обновился почти весь кадровый реестр Главы государства в области.
Будет дополнено.
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