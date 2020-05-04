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  2. Проезд в общественном транспорте Минска теперь можно оплатить смартфоном

Проезд в общественном транспорте Минска теперь можно оплатить смартфоном

Воспользоваться услугой уже можно на автобусных маршрутах № 1 и № 100, рассказали в Мингорисполкоме.

— Беларусбанк внедряет в столице сервис TIX для оплаты проезда и багажа в общественном транспорте через мобильное приложение. Преимущество технологии —сохранность денежных средств пассажира, надежность оплаты и гарантированное списание суммы за одну поездку, — отметили в столичной мэрии.

И добавили, что операция не откладывается и проводится в реальном времени.

Стоит отметить, что оплатить проезд таким способом уже можно на автобусных маршрутах № 1 и № 100. Для этого нужно установить приложение TIX на смартфон и привязать к нему свою банковскую карту, выпущенную любым банком (Visa, Mastercard, БЕЛКАРТ).

Приложение работает на четырех языках: русском, белорусском, английском и польском.

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