Проезд в общественном транспорте дорожает в Витебской области

Фиксированный тариф на городские перевозки пассажиров автобусами, троллейбусами и трамваями на обычных и скоростных маршрутах в регулярном сообщении за одну поездку увеличиться на 10 копеек и составит 70 копеек. А предельный максимальный тариф на городские перевозки на экспрессных маршрутах будет равняться 80 копейкам.На одну копейку вырастут предельные максимальные тарифы на пригородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении за 1 км проезда. На обычных маршрутах новый размер тарифа – 9 копеек, на скоростных – 11 копеек, на экспрессных – 12 копеек, на дополнительных рейсах – 11 копеек.Стоимость месячных проездных билетов также увеличится. В Витебске проездной на месяц на автобус, троллейбус или трамвай можно будет купить за 31,5 рубля, на два вида транспорта – за 42,04 рубля, на три – за 50,12 рубля. В Орше, Полоцке и Новополоцке проездной на один вид транспорта будет стоить 30,67 рубля, в других городах региона – 26,77 рубля.Решение облисполкома вступает в силу после его официального опубликования.