В Беларуси появится возможность оплачивать пользование платными дорогами за определенный период времени. Это предусмотрено Указом № 108, который 24 марта подписал Александр Лукашенко, сообщили sb.by в пресс-службе Президента.
Фото: архив БЕЛТА
Документ принят в целях совершенствования работы системы электронного сбора платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам.
Согласно указу с 15 декабря 2020 года у владельцев транспортных средств с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонны появится возможность оплатить проезд по платным дорогам за определенный период времени. В настоящее время плата взимается из расчета пройденного километража.
Для оплаты за период времени нужно будет приобрести электронную виньетку. Купить ее можно будет как в любом пункте обслуживания BelToll, так и удаленно, на официальном сайте оператора системы электронного сбора платы за проезд www.beltoll.by.
Указом также предусмотрена возможность внесения платы по разовому тарифу в случае неоплаты или неполной оплаты проезда по платной автомобильной дороге в течение двух часов с момента фиксации нарушения, при этом оплата проезда по разовому тарифу исключает взимание платы за проезд в увеличенном размере.
Опубликовано:
171
Проезд по платным дорогам можно будет оплатить электронной виньеткой за определенный период времени
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...