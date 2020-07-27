Проект Закона «О туризме» перешел в Парламент

Об этом рассказали в Республиканском союзе туристической индустрии (РСТИ).

В турсоюзе отметили, что обсуждения в рабочих группах при Минспорта и туризма закончены, на экспертном уровне между парламентариями, специалистами и регулятором уже начались дискуссии о целесообразности тех или иных пунктов. Ожидается, что и осенью обсуждение документа продолжится в Парламенте.

– С нашей точки зрения и с позиции некоторых наших коллег законопроект следовало бы назвать «О туристической деятельности», поскольку название «О туризме» не охватывает туристическую инфраструктуру – например, объекты придорожного сервиса, транспортную составляющую, образование, квалификацию. Но регулирует взаимоотношения туристов и туроператоров, туроператоров и турагентов. Впрочем, в документе заложен фундамент для развития отдельных пунктов в будущем. По мнению многих, в условиях пандемии требуется скорейшее принятие законопроекта, – озвучил некоторые детали председатель правления РСТИ Филипп Гулый.

По словам эксперта, основные прения, скорее всего, будут связаны с правилами работы туроператоров. Напомним, ранее предлагалось три варианта для работы на рынке: участие в коллективном фонде и вступление в турсоюз, создание банковской гарантии или страхование гражданской ответственности.