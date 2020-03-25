Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+7 oC
USD: 2.6
EUR: 2.82
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Проект Указа Президента, предусматривающий возможность отсрочки по уплате арендной платы, будет подготовлен до конца месяца

Проект Указа Президента, предусматривающий возможность отсрочки по уплате арендной платы, будет подготовлен до конца месяца

Госкомимуществом Беларуси с целью минимизации негативных экономических последствий пандемии коронавируса рассматривается возможность предоставления отсрочки по уплате арендной платы, а также установления моратория на увеличение базовой арендной величины.


«Соответствующий проект Указа Главы государства будет подготовлен совместно с Министерством финансов до конца месяца и направлен на согласование отраслевым министерствам», — говорится в сообщении ведомства.

Меры будут направлены на поддержку таких видов экономической деятельности, как туристические и транспортные услуги, гостиничный и санаторный бизнес, общественное питание, бытовые услуги и другое, отметили в Госкомимуществе.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на SB.BY
Фото: Анна ВЯЖЕВИЧ
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Индекс Dow Jones вырос на 11%
В Лоеве обрушились плиты перекрытия двухэтажного здания
Хоккей. Скабелка отказался продолжать работу со сборной Казахстана
Проект Указа Президента, предусматривающий возможность отсрочки по уплате арендной платы, будет подготовлен до конца месяца
Поросенок со слоновьим хоботом родился в Китае
В Гродно приступают к работе первые студенческие отряды
Белгосцирк отменяет программы с 29 марта
Стало известно, как Минск будет превращаться в умный город
Трамп: число жертв коронавируса в США вырастет, если оперативно не отменить ограничения
"Отвечают на все вопросы, ничего не скрывают". Пациент с коронавирусом рассказал об условиях в больнице
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Как же много желающих поучить нас, как правильно жить
Медики рекомендуют оградить пожилых родственников от посещения массовых мест из-за COVID-19
Эксперт: Беларусь принимает наиболее здравые решения в экономике при пандемии коронавируса
В Москве будут госпитализировать зараженных коронавирусом только старше 65 лет
В Афганистане боевики напали на храм
Ученые создали экспресс-тест на коронавирус
Metallica запустила на YouTube еженедельную серию концертов
В Пекине частично открыли участок Великой Китайской стены
Цена нефти Brent выросла на 3,5%
YouTube снижает качество видеороликов из-за пандемии коронавируса
Отличаются ли дети после кесарева сечения от тех, которые родились обычным путем
мнение
Сергей КАНАШИЦ
Мячики по вызову
Авторы
СКАНИРУЙТЕ