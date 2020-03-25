Проект Указа Президента, предусматривающий возможность отсрочки по уплате арендной платы, будет подготовлен до конца месяца

Госкомимуществом Беларуси с целью минимизации негативных экономических последствий пандемии коронавируса рассматривается возможность предоставления отсрочки по уплате арендной платы, а также установления моратория на увеличение базовой арендной величины.





«Соответствующий проект Указа Главы государства будет подготовлен совместно с Министерством финансов до конца месяца и направлен на согласование отраслевым министерствам», — говорится в сообщении ведомства.

Меры будут направлены на поддержку таких видов экономической деятельности, как туристические и транспортные услуги, гостиничный и санаторный бизнес, общественное питание, бытовые услуги и другое, отметили в Госкомимуществе.