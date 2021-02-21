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Проект указа по пустующим и ветхим домам прошел согласования - Госкомимущество

Проект указа об отчуждении жилых домов и совершенствовании работы с пустующими и ветхими домами согласован со всеми заинтересованными, сообщил председатель Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич в эфире программы "Неделя" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

Законодательная инициатива направлена на усовершенствование порядка вовлечения в оборот пустующих и ветхих домов в сельской местности. "Мы подготовили соответствующий проект указа, он уже согласован со всеми заинтересованными. В нем действительно будут предоставлены определенные полномочия (местным властям. - Прим.БЕЛТА) и самое главное - упрощенный порядок", - сказал Дмитрий Матусевич.

Например, в некоторых населенных пунктах разрешат реализовать такие объекты за 1 базовую величину (сейчас 1 БВ - Br29). При этом, отметил председатель Госкомимущества, должны быть учтены интересы прежних собственников, которые уже реально не пользуются или не хотят пользоваться своим имуществом и земельным участком.

Дмитрий Матусевич рассказал и о проводимой информатизации. По его словам, 2020 год показал, что информационные ресурсы Госкомимущества востребованы не только самой системой, но и внешним контуром, то есть национальной экономикой. В частности, завершена работа над геоинформационной системой "Лесные ресурсы" (совместный проект с Минлесхозом), которая позволит на основании земельных карт планировать развитие лесного хозяйства.

"Если говорить о существующих ресурсах, количество запросов огромно. Только к реестру недвижимости обращались около 40 млн раз", - отметил председатель Госкомимущества.

"Кроме этого, есть необходимость в совершенствовании нашего геопортала. Он стал не только основной базой для работы всех землеустроителей, но даже контролеров. У нас созданы специальные модули, и те, кто уполномочен на это, могут при проведении своих определенных мероприятий видеть реальную обстановку на том или другом земельном участке", - сказал Дмитрий Матусевич. Применяется геопортал и при рассмотрении обращений граждан.

Председатель Госкомимущества отметил также ряд ресурсов, которые будут полезны коллегам. "Например, мы сейчас доукомплектовали реестр адресов. У нас есть ресурс родников на публичной кадастровой карте, ресурс избирательных округов. Приурочив к Великой Победе, мы сделали ресурс всех памятников, которые находятся в нашей стране. Это позволяет всем пользователям в открытом доступе получать необходимую им информацию", - отметил он.

Система Госкомимущества, которой сегодня исполнилось 30 лет, показала свою стабильность, добавил Дмитрий Матусевич. За 2020 год получен хороший финансово-экономический результат, были выполнены все основные поручения Президента и правительства. Количество обращений граждан сократилось на 10%, хотя по-прежнему остается достаточно большим.

Говоря о других результатах за прошлый год, председатель Госкомимущества отметил: "У нас в подчинении есть блок промышленных предприятий: "Беларуськалий", два холдинга - "Белавтодор" и "Белресурсы", они также стабильно закончили год, обеспечили стабильную выплату заработной платы, социальный пакет, поэтому система абсолютно в рабочем состоянии".

Что касается зарплаты в системе Госкомимущества, в среднем она более Br1,6 тыс. "Молодые специалисты даже в Витебске получают Br1,8 тыс., программисты или те, кто связан с информационным обеспечением, - и больше Br2 тыс. Особенно в малых городах, где у нас находятся филиалы или даже бюро, я считаю, что наша зарплата одна из лучших", - сказал Дмитрий Матусевич. Вместе с тем он заметил, что зарплата должна быть заработана, поэтому увеличить ее в этом году позволит только выручка.


По материалам БЕЛТА

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