Проект указа о садоводческих товариществах вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси. Об этом пишет БЕЛТА.
Фото носит иллюстративный характер
Проектом предусматриваются изменения в регулировании деятельности садоводческих товариществ, признание утратившим силу Указа от 28 января 2008 года № 50 и отдельных нормативных правовых актов, принятых в его развитие.
По предложению депутатов Палаты представителей Национального собрания проект указа предусматривает возможность перевода садовых домиков в жилые дома с последующей регистрацией в них по месту жительства.
Данное предложение обусловлено тем, что отдельные граждане используют свои садовые домики для постоянного проживания. "Законодательство России и Украины, в которых существует похожая на белорусскую организация деятельности садоводческих товариществ, позволяет регистрировать садовые домики в качестве жилых. В связи с этим и в Беларуси необходимо дать возможность переводить садовые домики, отвечающие всем необходимым требованиям, в жилые дома", – сказано в обосновании.
Согласно проекту указа, если в товариществе более половины земельных участков будут переведены в категорию "для обслуживания жилого дома", по решению общего собрания можно будет обратиться к местным властям с заявлением о включении товарищества в границу населенного пункта либо об образовании на его базе населенного пункта. Местные исполнительные и распорядительные органы в таких случаях могут при необходимости установить переходный период на срок не более 10 лет в целях создания необходимой инфраструктуры, в том числе для обеспечения исполнения государственных минимальных социальных стандартов. В течение установленного переходного периода садоводческое товарищество продолжает существовать, а по его истечении подлежит ликвидации.
Кроме того, предлагается установить, что местные исполнительные и распорядительные органы обязаны обеспечивать информирование товариществ по их запросам о переходе прав на земельные участки к другим лицам. Такое дополнение вызвано тем, что товарищества в связи с необязательностью отдельных владельцев зачастую не имеют никаких сведений о том, что на их территории появился новый владелец участка, что создает дополнительные проблемы организационного характера.
Свою новацию предложило и Министерство финансов. В проекте указа предлагается установить, что товарищества освобождаются от ведения бухучета. Также предлагается ввести нормы, позволяющие лицам, вышедшим из состава членов товарищества (по собственному усмотрению или в результате исключения), а также наследникам и отказавшимся от вступления продолжать ведение садоводства без участия в товариществе, заключив договор о порядке пользования общими объектами.
Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси по 28 мая.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
756