Проект "Судьбы, отраженные в кадре" стартовал сегодня в Музее истории Великой Отечественной войны

Сегодня в Минске в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны в рамках проведения III Международного кинофестиваля "Дни военно-исторического кино" стартовала тематическая программа "Судьбы, отраженные в кадре". С 3 по 5 сентября в конференц-зале музея минчане и гости столицы по входному билету в музей смогут посмотреть лучшие образцы военно-патриотического кино – как новинки кинематографа, так и хорошо известную классику. Сегодня программа началась с показа фильма Константина Фама "Свидетели". Также зрители увидят нашумевший российский блокбастер "Красный призрак" с участием народного артиста Беларуси Владимира Гостюхина, работу из Казахстана "60 дней войны", захватывающий экшен от генерального директора киностудии "Мосфильм" Карена Шахназарова "Белый тигр", венгерскую драму, обладателя премии "Оскар" "Сын Саула", а также голливудскую классику – "Нюрнбергский процесс" Стенли Крамера, удостоенную в свое время двух премий "Оскар". Именно эту картину критики называют вершиной творчества режиссера.





Чрезвычайный и Полномочный посол Государства Израиль в Республике Беларусь Алекс Гольдман-Шайман поблагодарил директора музея Владимира Воропаева за планомерные мероприятия по увековечиванию памяти жертв Холокоста:



– Для нас в Израиле это очень важно. Мы помним подвиг каждого солдата, каждого партизана, всех простых белорусских граждан, которые боролись с фашизмом. Чем дальше мы сегодня от тех событий, тем меньше у нас остается живых свидетелей.





По словам господина посла, с начала 2021 года он уже в четвертый раз посещает Музей войны и принимает участие в мероприятиях по увековечиванию памяти жертв нацизма.

Директор музея Владимир Воропаев отметил:

– Я очень рад, что у нас снова есть возможность собраться вместе для того, чтобы прикоснуться к судьбам людей военного времени, увидеть в каких условиях ковалась Победа. Вспомнить о нашем общем прошлом, задать себе серьезные вопросы.





Сопродюсер фильма "Свидетели" с белорусской стороны, представитель киностудии "Беларусьфильм" Юрий Игруша напомнил, что масштабный международный проект, в котором приняли участие Беларусь, Россия, США, Франция, Румыния, Чехия и другие страны, снимался в течение 5 лет и уже принял участие в 30 международных кинофестивалях, получил ряд наград. Также фильм "Свидетели", как и "Список Шиндлера", приглашен на вечное хранение музея Холокоста в Иерусалиме.

– Уверен, что фильм будет жить долго, его должно смотреть молодое поколение, – отметил Юрий Игруша.

























































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