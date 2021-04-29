Проект скоростного пассажирского ж/д сообщения из столицы в Национальный аэропорт Минск подготовят к 2023 году

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня подписал Указ № 165 "О проектировании скоростного пассажирского железнодорожного сообщения". Об этом sb.by сообщили в пресс-службе Главы государства.
Документом предусмотрено, что в 2021–2023 годах будет подготовлена проектная документация по трем инвестиционным проектам: "Организация скоростного пассажирского железнодорожного сообщения Минск – Городище – Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень" – Национальный аэропорт Минск", "Модернизация устройств сигнализации, централизации, блокировки и связи, устройств технологического электроснабжения на участке Степянка – Городище с учетом строительства третьего главного железнодорожного пути" и "Развитие Минского железнодорожного узла с увеличением пропускной способности участка Минск –Городище".
В указе также определены заказчик, генеральная проектная организация, источники финансирования и условия реализации проектов.
Фото: архив БЕЛТА
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