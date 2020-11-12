Проект «Школа бренд-менеджмента» стартует в БГУ

Целей у школы две: научить студентов маркетингу, менеджменту, финансовой грамотности и PR, а также предоставить им возможность попасть на стажировку или работу после прохождения курса. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе университета.
Проект будет выглядеть как 8 занятий с 1 по 24 декабря в разной форме – это лекции, семинары и мастер-классы практиков белорусских бизнес-компаний, предприятий и банковских структур. На них студенты смогут не только получить новые знания, но и проявить себя в глазах спикеров, чтобы по окончании курса получить приглашение на стажировку, работу или даже распределение.
– Одной из своих целей в рамках этого проекта мы ставим помощь студентам и потенциальным нанимателям в том, чтобы они нашли друг друга, – рассказала исполнительный директор ООО «БелБрендАудит» Нина Калита. – Конечно, компании всегда хотят получить в свои ряды хороших специалистов, а желательно и вовсе «заточенных под себя». Потому что теория – это хорошо, но работодателю всегда важен опыт сотрудника. Оценить его можно будет во время практической части на занятиях – некоторые наши спикеры уже подготовили задания для студентов. Безусловно, абсолютной гарантии трудоустройства это не дает. Но мы преследуем цель развития такой площадки, как «Школа бренд-менеджмента», и в будущем . Подобный проект компания уже запускала в рамках предприятий, а теперь планирует подключать и университеты.
Участниками могут стать все желающие студенты 3–5 курсов и магистранты БГУ. Для этого им следует зарегистрироваться и выполнить тестовое задание до 20 ноября включительно. Конкурсантам нужно представить собственную концепцию бренда одного из регионов Беларуси в формате эссе. Дополнительно можно разработать афишу, плакат или презентацию в соответствии с представленной идеей.
– Наиболее актуальная целевая аудитория проекта среди студентов – это учащиеся Института бизнеса, факультетов международных отношений или социокультурных коммуникаций, экономфака… Но мы рассматриваем заявки от всех желающих, поэтому можно сказать, что проект направлен на весь университет, – уточнил начальник отдела молодежных программ и проектов управления воспитательной работы с молодежью БГУ Антон Купчин.
Организаторами проекта выступают УВРМ БГУ и ООО «БелБрендАудит».
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Проект «Школа бренд-менеджмента» стартует в БГУ
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович