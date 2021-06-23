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Проект «Правила жизни белорусских спортсменов» стартует 23 июня

23 июня 2021 года в Международный олимпийский день будет представлен первый выпуск фильма проекта «Правила жизни белорусских спортсменов», посвященный тридцатилетию основания Национального олимпийского комитета Беларуси. Такая информация опубликована на сайте НОК. 

Фото: НОК

Проект представляет собой цикл видеороликов и книгу. 

Каждая серия – портретное интервью со знаменитым белорусским спортсменом, как советским, так и представителем суверенного периода. Герой расскажет о своих жизненных установках и принципах, благодаря которым он сумел добиться определенных высот. 

Первый ролик будет посвящен легендарному белорусскому борцу Александру Медведю, а во втором выпуске можно будет увидеть Дарью Домрачеву.

Ожидается, что ролики начнут выходить каждую неделю и будут транслироваться в эфире "Беларусь 5", на YouTube-канале "TEAM BY" и в социальных сетях НОК. 
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