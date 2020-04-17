Проект постановления об обращении с отходами вынесен на общественное обсуждение

Проект постановления Совета Министров о реализации указа Президента от 17 января 2020 года №16, регулирующий отдельные вопросы в сфере обращения с отходами, вынесен на общественное обсуждение, передает БЕЛТА.

Документ подготовлен для регулирования вопросов, связанных с исполнением производителями и поставщиками обязанности по обеспечению сбора, обезвреживания и (или) использования отходов товаров и упаковки и расходования средств, поступающих от производителей и поставщиков ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов".

Постановлением планируется утвердить ряд положений, например, о координации деятельности в сфере обращения со вторичными материальными ресурсами (ВМР), о порядке применения собственной системы сбора, обезвреживания и (или) использования отходов товаров и упаковки, о порядке расчета суммы и сроках внесения платы за организацию сбора, обезвреживания и (или) использования отходов. Планируется определить порядок возврата излишне внесенной (взысканной) платы и пеней. Будет утверждена типовая форма договора об организации сбора, обезвреживания и (или) использования ВМР, а также перечень документов, подтверждающих правовые основания для освобождения от этой деятельности.

Кроме того, документом будет определено, каким образом производители товаров и упаковки будут обеспечивать безопасное обращение с теми отходами, которые образуются после утраты их продукции потребительских свойств. Также будет рассмотрен ряд вопросов, касающихся выплат компенсаций и ведения реестра организаций, осуществляющих сбор, сортировку, подготовку отходов и др. Предполагается, что после подписания постановление вступит в силу с 1 июля текущего года.

Организатор общественного обсуждения - Министерство жилищно-коммунального хозяйства. Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме с 17 по 27 апреля.