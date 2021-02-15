Проект «Понять и помочь» стартовал в Брестской епархии

Иллюстрация: Брестская епархия

Обращаясь на сайт help.tochurch.by, подросток может написать электронное письмо специалистам проекта, и в скором времени ему ответят психолог и православный священник. Также на сайте указан перечень наиболее типичных проблем и даны рекомендации, способствующие получению более эффективной помощи.Как сообщили в епархии, для проекта выбран формат, аналогичный виртуальному способу общения, обеспечивающий доступность обращения за помощью в любом месте и в любое время.Организаторы надеются, что это поможет молодым людям разобраться в своих проблемах.