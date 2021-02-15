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Проект «Понять и помочь» стартовал в Брестской епархии

Сегодня, 15 февраля, в День православной молодежи, в Брестской епархии дан старт проекту «Понять и помочь», основной целью которого является духовная и психологическая помощь молодым людям в возрасте от 12 до 25 лет.

Иллюстрация: Брестская епархия

Обращаясь на сайт help.tochurch.by, подросток может написать электронное письмо специалистам проекта, и в скором времени ему ответят психолог и православный священник. Также на сайте указан перечень наиболее типичных проблем и даны рекомендации, способствующие получению более эффективной помощи.

Как сообщили в епархии, для проекта выбран формат, аналогичный виртуальному способу общения, обеспечивающий доступность обращения за помощью в любом месте и в любое время. 

Организаторы надеются, что это поможет молодым людям разобраться в своих проблемах.
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