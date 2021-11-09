Проект положения о молодежной столице СНГ согласован на экспертном уровне

В заседании, которое проходило с использованием видео-конференц-связи, приняли участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Исполнительного комитета СНГ.На встрече эксперты, рассмотрев поступившие от ряда государств замечания и предложения, доработали документ. Принято решение считать проект положения согласованным на экспертном уровне. Он будет внесен в установленном прядке на рассмотрение Совета глав правительств Содружества.Отмечается, что проект Положения о международном проекте "Молодежная столица СНГ" разработан во исполнение Стратегии международного молодежного сотрудничества на 2021–2030 годы.Он направлен на вовлечение молодого поколения граждан в интеграционные процессы посредством участия в реализации проектов и программ для устойчивого развития во всех сферах межгосударственных отношений.Документ обсуждался и получил поддержку участников VI Форума молодежных общественных организаций стран СНГ в 2020 году. Предполагается, что проект будет реализовываться поочередно в странах Содружества в порядке русского алфавита названий государств.Проектом предусмотрено проведение выставки-презентации молодежной столицы СНГ, а также иных мероприятий, ориентированных на молодежь и с участием молодежи государств Содружества. Предпочтение предлагается отдавать тем мероприятиям, которые являются уникальными для СНГ, ориентированы на развитие партнерских связей со странами, в том числе международного молодежного сотрудничества, носят инновационный характер, имеют адресную аудиторию, предусматривают диалог и вовлечение молодежи в управление местным сообществом.Городу, получившему статус молодежной столицы, предоставляется право принять на своей территории заседание Совета по делам молодежи и Форум молодежных общественных организаций государств – участников СНГ.Также страны Содружества могут предлагать для проведения в молодежной столице СНГ подготовленные ими мероприятия. Это, к примеру, могут быть выступления молодежных творческих коллективов.Фото: пресс-служба Исполнительного комитета СНГ