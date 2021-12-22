Проект по поддержке детского волейбола презентовали в Гомеле

Проект «Kids Volley» - детище Гомельского областного общественного объединения «Гомель волейбольный». Организаторы привлекают спонсоров и оказывают поддержку секциям волейбола, созданным при учреждениях образования. Заместитель директора объединения Светлана Лазко объяснила:





- Волейбол - вид спорта довольно привлекательный, хорошо представленный на взрослом уровне, но у нас есть проблемы с базой подготовки юных спортсменов, которые потом могли бы стать игроками профессиональных клубов и сборной страны. Секции по волейболу работают во многих школах, но порой материального обеспечения не хватает.





Помощь в этот раз была оказана гомельской средней школе № 34. В подарок организаторы акции вместе со спонсорами привезли волейбольную сетку, мячи, форму и новогодние сувениры для юных спортсменов.





12-летний Назар Панченко одним из первых опробовал новый инвентарь и поделился планами на будущее:

- Я занимаюсь недолго, только с этого учебного года, но волейбол мне очень нравится. Слежу постоянно за играми гомельских волейболистов и хочу тоже стать спортсменом. Может, когда-нибудь выиграть чемпионат мира или Олимпиаду!





Заявку на участие в проекте может подать любая школа. «Kids Volley» уже побывал в Петрикове, Житковичах, а в ближайшее время организаторы и спонсоры прибудут с подарками в Коммунаровскую среднюю школу Буда-Кошелевского района.



