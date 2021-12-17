Интерактивная выставка «Партизаны Беларуси» открылась в Минском государственном лингвистическом университете

Интернет-проект издательского дома "Беларусь сегодня" и Национального архива Беларуси продолжает открывать новые страницы истории партизанского и подпольного движения на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Электронная энциклопедия дает возможность узнать биографические данные партизан, Героев Советского Союза, легендарных комбригов и рядовых, которые самоотверженно сражались с врагом, вероломно ворвавшегося на нашу землю.







Открывая выставку, заместитель главы Партизанского района города Минска Людмила Филиппович поблагодарила ИД «Беларусь сегодня» за создание уникального проекта: «Огромное спасибо за предоставленную возможность окунуться в давнюю историю и отдать дань памяти героям, кто ценой собственной жизни завоевал Великую Победу».



- Уникальный проект на постсоветском пространстве открывает новые знания и новое понимание героической истории нашей Родины, - отметила, открывая выставку, проректор по воспитательной работе МГЛУ Светлана Ковчур. - Для нашего университета тема Великой Отечественной войны – неотъемлемая часть воспитательного процесса. Память – это то, что связывает поколения.





С помощью нашего интерактивного стенда Светлане Ковчур самой удалось найти сведения о дедушке супруга – Василии Григорьевиче Ковчуре.

- Найти партизана в электронной базе проекта partizany.by с такой же фамилией, как и у тебя, - это большая гордость! – призналась Светлана Алексеевна. – Чувства от того, что твои дети являются потомками героя-победителя, сама причастность твоей семьи к Великой Победе переполняют душу. В наградном листе отмечено: «За время пребывания в отряде был дисциплинированным партизаном, дисциплинированным, смелым сыном своей Родины. Участник "рельсовой войны", рядовой отряда имени Чкалова.







- Архивные дела партизан и подпольщиков, каждый наградной лист – это отдельная судьба, за которой - уникальный человек, - отметил директор Национального архива Беларуси Андрей Демянюк. – Сегодня в Национальном архиве Беларуси хранятся сотни тысяч документов о партизанском движении в годы Великой Отечественной войны. Портал ИД «Беларусь сегодня» partizany.by со временем покажет истории всех без исключения участников партизанского и подпольного движения. Мы должны знать лица тех, кто спас мир от коричневой чумы. В партизанском движении принимали участие представители более 70 национальностей из всех республики бывшего Советского Союза. Поэтому проект «Партизаны Беларуси» нашел отклик не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Благодарности о том, что портал дает возможность восстановить жизненный и боевой путь героев поступают создателям проекта из разных стран.





Организаторы проекта - издательский дом «Беларусь сегодня», Национальный архив при поддержке Министерства образования Республики Беларусь, официальный партнер выставки ОАО «АСБ Беларусбанк» - знакомят с историей народного сопротивления во время Великой Отечественной войны.

