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  2. Проект паллиативной помощи пациентам с ВИЧ реализуют в четырех городах Витебской области

Проект паллиативной помощи пациентам с ВИЧ реализуют в четырех городах Витебской области

В Орше, Полоцке, Новополоцке и Витебске областная организация Белорусского общества Красного Креста (БОКК) будет оказывать пациентам с ВИЧ паллиативные услуги, сообщает БЕЛТА.


Паллиативную помощь жителям четырех городов Витебщины, имеющим статус ВИЧ-инфицированных, будут оказывать специально обученные профессиональные медсестры. Их предоставит областная организация БОКК. Инициатива была разработана совместно с главным управлением по здравоохранению облисполкома. 

–Для повышения качества жизни пациентов с ВИЧ мы предлагаем такую услугу, как паллиативный уход. Это непростая работа. С областным центром гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья определили города, где эта функция наиболее востребована. Это Витебск, Орша, Полоцк и Новополоцк, – рассказала председатель организации Галина Желанова. 

Руководитель областной организации Красного Креста добавила, что финансироваться проект будет из бюджета главного управления по здравоохранению облисполкома. 

– В новой программе по здравоохранению, которая разрабатывается до 2030 года, есть подпункты, касающиеся паллиативной помощи. Мы ждем ее утверждения и сразу приступим к оказанию новых услуг. Персонал мы уже подобрали, – подчеркнула Галина Желанова.

В работу включится также комитет по труду, занятости и социальной защите облисполкома. От него в помощь направят младший медицинский персонал. Специалисты будут помогать и в доставке продуктов питания, предметов первой необходимости, медикаментов.

В 2022 году проект планируют распространить на все регионы области и охватить людей с ВИЧ, которые не только нуждаются в паллиативном уходе, но и находятся на лечении. 

Фото: БЕЛТА
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