Проект новой госпрограммы "Энергосбережение" согласовывают с заинтересованными сторонами

Проект новой госпрограммы "Энергосбережение" на 2021–2025 годы проходит процедуру согласования со всеми заинтересованными сторонами. Об этом сообщил начальник производственно-технического отдела Департамента по энергоэффективности Госстандарта Александр Даниленко во время онлайн-конференции "Беларусь – энергоэффективная страна" в пресс-центре БЕЛТА.
Фото: БЕЛТА
"По поручению Совмина Госстандарт разработал и в установленном порядке передал на согласование всем заказчикам и другим заинтересованным сторонам проект государственной программы "Энергосбережение" на 2021–2025 годы. По проекту документа уже получено заключение постоянной межведомственной комиссии по госпрограммам, даны рекомендации, согласно которым ее доработаем. Практически все заказчики госпрограммы согласовали проект, осталось только согласовать с Минстройархитектуры, Могилевским и Гродненским облисполкомами", – отметил Александр Даниленко.
По информации начальника отдела, основные цели новой программы – повышение энергетической самостоятельности страны за счет увеличения в структуре топливно-энергетических ресурсов местных видов топлива, увеличение использования энергии ветра, солнца и естественного потока воды, повышение энергоэффективности для обеспечения роста ВВП без значительного увеличения валового потребления топливно-энергетических ресурсов, которое объективно обусловлено вводом в эксплуатацию АЭС.
Программой предусматривается также строительство мусороперерабатывающего завода в Минске.
"В соответствии с Национальной стратегией по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными ресурсами в ближайшую пятилетку запланировано строительство в столице мусоросжигательного завода, способного перерабатывать приблизительно 500 тыс. т отходов в год", – добавил он.
На реализацию новой госпрограммы планируют направить около BYN 4,2 млрд, в том числе из республиканского бюджета будет выделено примерно BYN 288 млн, из местных бюджетов – около BYN 1 млрд, собственных средств организаций – BYN 2,2 млрд, кредитных ресурсов – BYN 472 млн, а за счет иных источников финансирования – около BYN 230 млн.
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Проект новой госпрограммы "Энергосбережение" согласовывают с заинтересованными сторонами
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