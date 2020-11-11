Проект новой госпрограммы "Энергосбережение" согласовывают с заинтересованными сторонами

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, – отметил Александр Даниленко.По информации начальника отдела, основные цели новой программы – повышение энергетической самостоятельности страны за счет увеличения в структуре топливно-энергетических ресурсов местных видов топлива, увеличение использования энергии ветра, солнца и естественного потока воды, повышение энергоэффективности для обеспечения роста ВВП без значительного увеличения валового потребления топливно-энергетических ресурсов, которое объективно обусловлено вводом в эксплуатацию АЭС.Программой предусматривается также строительство мусороперерабатывающего завода в Минске., – добавил он.На реализацию новой госпрограммы планируют направить около BYN 4,2 млрд, в том числе из республиканского бюджета будет выделено примерно BYN 288 млн, из местных бюджетов – около BYN 1 млрд, собственных средств организаций – BYN 2,2 млрд, кредитных ресурсов – BYN 472 млн, а за счет иных источников финансирования – около BYN 230 млн.