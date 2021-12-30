Проект Конституции обсудили сегодня в общественной приемной «Белой Руси»

– рассказалПришедшие на выездной прием горожане делились мнением по таким вопросам, как выдвижение кандидатов в Парламент, формирование Всебелорусского народного собрания, работа с обращениями граждан. Один из горожан поднял вопрос о необходимости повышать роль партий, активнее вовлекать их в процесс управления государством.Фото пресс-службы Мингорисполкома