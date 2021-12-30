Проект Конституции обсудили сегодня в общественной приемной «Белой Руси»

– Членами Минского городского координационного совета общественных объединений и политических партий принято решение организовать выездные приемы, на которых горожане смогут в формате живого общения поделиться своим мнением по проекту Конституции. За базу берутся помещения, в которых располагаются Минская городская и районные первичные организации «Белой Руси». Но участвовать в приемах будут представители как этого объединения, так и Белорусского союза женщин, ветеранской организации, депутаты всех уровней. Присоединится и руководство города. Прозвучавшие актуальные предложения по проекту Конституции будут переданы в Национальный центр правовой информации. Если попутно будут обозначаться какие-то вопросы городской тематики, будем брать на контроль и решать, – рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран.
Пришедшие на выездной прием горожане делились мнением по таким вопросам, как выдвижение кандидатов в Парламент, формирование Всебелорусского народного собрания, работа с обращениями граждан. Один из горожан поднял вопрос о необходимости повышать роль партий, активнее вовлекать их в процесс управления государством.
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Фото пресс-службы Мингорисполкома