Об этом рассказал сегодня во время пресс-конференции государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. По его словам, парадоксальным образом подготовка бюджета на 2021 год проходит лучше, чем когда бы то ни было: пандемия не позволила отвлекаться на несущественные детали.
Бюджет обсудили без заминок, проект на последней стадии. Ничего радикально нового в нем нет, обратил внимание госсекретарь.
– Одна из основных задумок – что в нашей совместной деятельности должно быть как можно больше созидания. Это энергетика, транспорт, строительство, изучение Арктики, вхождение высокотехнологичных белорусских производств в Россию. Вот это важно: нечто ощутимое, что дает рабочие места, возможности для развития, – убежден Григорий Рапота.
В Союзном государстве сейчас успешно реализуется 12 программ, в целом они выполнены, добавил спикер. Он привел множество примеров: от принципиально новых технологий для животноводства до введения в действие Белорусской АЭС.
Атомной станции касалось несколько вопросов, заданных на пресс-конференции. Григорий Рапота уверен: останавливаться только на получении электроэнергии не стоит. Использование мирного атома позволяет развивать науку и медицину, совершенствовать смежные сферы.
Пресс-конференция состоялась по завершении торжественного открытия экспертно-медийного форума «Информационная безопасность Союзного государства: современные вызовы и новые технологии».
Фото: БЕЛТА
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Проект бюджета Союзного государства на 2021 год находится на последней стадии принятия
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