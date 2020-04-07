Продукты первой необходимости и лекарства пожилым людям и инвалидам Лепельщины доставляют соцработники, ИП и волонтеры

По решению Минтруда и соцзащиты в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой социальные службы готовы оказать помощь одиноким пожилым гражданам и инвалидам по доставке продуктов питания и лекарств. Центры социальной защиты, а их в Беларуси 146, есть в каждом районе. Под их опекой находится около 830 тысяч одиноко проживающих граждан и инвалидов, из них почти у 160 тысяч нет близких.





По словам директора ТЦСОН Лепельского района Натальи Ивановой, в районе проживает 413 одиноких пожилых людей, среди них 74 человека — инвалиды первой и второй групп:

— С конца марта к нам за помощью обратились 14 человек, некоторые не единожды. Могут обращаться и одиноко проживающие граждане, их 4047 человек. У них есть дети, конечно. Но кто-то живет в Лепеле, а мать, например, в деревне, кто-то вообще за пределами района. Никого не оставляем без внимания. Нам помогают волонтеры БРСМ и Красного Креста. Да, и многие частники, которые, кроме автолавок, привозили и раньше продукты в деревни, добровольно и бесплатно взялись доставлять их прямо на дом.





На селе нет ажиотажа по поводу антисептиков, масок и резиновых перчаток, а в Лепеле их можно купить в аптеке. Даже если что-то разобрали покупатели, привозят новую партию. Но жители деревни пока не просили соцслужбы привезти им эти средства безопасности. И за лимонами с имбирем не гоняются. Пожилые люди в основном просят доставить продукты первой необходимости, хотя иногда заказывают «живые» витамины в виде свежих фруктов. Наверное, это единственно правильная весенняя профилактика любых простудных заболеваний. Нужно отметить и то, что соцработники осуществляют доставку бесплатно. Да, ограничили посещение и в отделении круглосуточного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, расположенного в агрогородке Камень, где проживает 45 постояльцев.





— В общественных местах людей стало гораздо меньше, — говорит Наталья Викторовна. —Они стали более осторожными и ответственными. Достаточно информации и в СМИ. Но, к сожалению, некоторые пожилые люди продолжают ходить в магазины или аптеку именно в час пик, хотя мы постоянно напоминаем о безопасности. Все торговые точки в городе в шаговой доступности, можно ведь зайти в другое время. Мы поможем, от них требуется лишь одно — оставаться дома.

Был случай, когда за помощью обратился 64-летний мужчина, просил привезти ему продукты из города в деревню. Потом выяснилось, что он каждый день ходит на работу, и у него даже есть личный транспорт. К тому же в его деревню регулярно приходит автолавка, но сельчанин принципиально не покупает там ничего. Люди разные... А ведь у соцработников в основных обязанностях не только доставка продуктов из-за эпидемии. Их ждут не в одном доме, где нужно еще приготовить, постирать или убрать.

Ни один социальный работник, а их в Лепельском районе 78, не приходит на дом к инвалиду или пожилому человеку без перчаток и масок. Даже в кабинетах центра все, включая администрацию, находятся в полной экипировке, так как в любой момент к ним могут зайти посетители. Но, по словам директора, в последние дни больше обращаются дистанционно, чем приходят. Заявки принимаются в рабочее время до 18.00, в выходные дни работает телефон «горячей линии». Некоторые звонят просто из любопытства, чтобы проверить достоверность той или иной информации. Им и с этим помогают.

Фото: БЕЛТА