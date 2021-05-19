В ходе проверки Могилевской областной инспекцией Госстандарта одного из частных предприятий Могилева была обнаружена продукция с опасными пищевыми концентратами с маркировкой "АВС", передает БЕЛТА.
Сообщается, что в перечень опасной продукции внесли кисель моментального приготовления с витаминным комплексом со вкусами ежевики, лесных ягод, клюквы и земляники. Концентраты представлены в полиэтиленовой упаковке массой 35 г и сроком годности 24 месяца. Изготовителем продукции является ООО "АВС Продукт" (Российская Федерация), поставщик в Беларусь – ЧТУП "Мастерфуд".
Кроме того, по результатам проверки установлено, что продукция по безопасности и маркировке не отвечает требованиям технических регламентов Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", "Пищевая продукция в части ее маркировки", "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств". При ее производстве использовались красители, которые запрещены для применения при изготовлении данного вида пищевых концентратов, а также на упаковке не было предупреждающей надписи "Содержит краситель, который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей" для киселей со вкусом земляники.
По результатам проверки запрещена реализация продукции и составлены протоколы об административном правонарушении.
Фото: pixabay.com
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Продукцию с опасными пищевыми концентратами обнаружили в продаже в Могилеве
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