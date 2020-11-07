Продукция на выходе – в Миорах запущен в строй прокатно-дрессировочный стан нового суперсовременного металлопрокатного завода

Дело непростое, производство большое и высокотехнологичное. А начиналось все в 2012 году – тогда в Миорском районе было зарегистрировано ООО «ММПЗ-групп». Главный инвестор – австрийская компания. Объем инвестиций – около 400 миллионов евро. Оборудование и технологии – из Германии.Учитывая стратегическую важность импортозамещающего проекта, государство оказало серьёзную поддержку инвесторам. Строительство велось в соответствии с Государственной программой инновационного развития Беларуси. Под будущий завод Распоряжением Президента был выделен 40-гектарный земельный участок. А в июне 2014 года подписан и специальный Указ № 271.Сейчас строительно-монтажные работы уже закончены. Ещё в июле был апробирован стан холодной прокатки. Чуть позже в строй вступила линия электролитической очистки. Завершаются пуско-наладочные работы на печах отжига.В праздник Октябрьской революции с новым производством в Миорах ознакомился. С его участием торжественно был запущен в строй прокатно-дрессировочный стан. Благодаря этой большой линейке оборудования уже завтра предприятие сможет поставлять белорусским промышленикам холоднокатаный лист жести. Одним словом, долгожданный процесс пошёл. Премьер-министр отметил:Полностью первая очередь завода, спроектированного и оснащённого в соответствии с новейшими европейскими нормами, вступит в строй в декабре, а его выход на проектную мощность ожидается летом будущего года. На начальном этапе предприятие сможет производить 150 тысяч тонн белой жести в год, а после пуска второй очереди его производительность увеличится до 240 тысяч. Специалисты просчитали: уже через пять лет этот инвестпроект окупится, так как ежегодно белорусские промышленники – представители пищевой, парфюмерной, лакокрасочной отраслей, закупают около 30 тысяч тонн белой жести. А ближайший завод находится в Словакии. Около 70 процентов белой жести импортируют в свою страну и россияне – частично эту нишу тоже можно закрыть.Важно, что вместе со строительством металлопрокатного завода мощный импульс развития, практически вторую жизнь, получил и сам Миорский район. Предприятие, на котором будет трудоустроено около 600 человек, становится градообразующим. Заводчане активно строят ведомственное жилье – возведен уже целый посёлок двухэтажных домов. Буквально через месяц будет сдана 40-квартирная пятиэтажка. Грандиозный проект иностранных инвесторов – строительство в Миорах суперсовременного высокотехнологичного немецкого кардиоцентра с вертолётной площадкой. Он будет не только обслуживать работников предприятия, но и возьмёт на себя заботу о жителях пяти близлежащих районов Витебской области. Получается, за счёт медиков Миоры прирастут ещё примерно на 550 человек. Плюс их семьи. Так что с демографией, надеются в местном райисполкоме, скоро будет все в порядке. А, значит, пора готовить и социальную сферу – понадобятся дополнительные места в детских учреждениях, нужно совершенствовать инфраструктуру. Скоро в райцентра начнется строительство новых детсада, поликлиники, реабилитационного и торгово-развлекательного центров. Приятные, согласитесь, хлопоты….