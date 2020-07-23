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  2. Продуктовый магазин в Испании украсили старинными амфорами І века

Продуктовый магазин в Испании украсили старинными амфорами І века

Владелец магазина рассказал, что все эти предметы нашел его сын во время рыбалки, сказано в сообщении испанской гвардии.


Артефакты времен Римской империи стали украшением обычного продуктового магазина в Аликанте. Это случайно заметили инспекторы, которые пришли с плановой проверкой.

В итоге выяснилось, что амфоры датированы примерно I веком н.э. и имеют большую историческую ценность, а одна из них является редкой. В те времена их использовали для хранения оливкового масла, вина и рыбного соуса. К слову, владелец магазина утверждает, что все эти предметы нашел его сын во время рыбалки. Сейчас артефакты перемещены в Музей моря в Санта-Пола для уточнения их возраста и происхождения.

 Амфоры могли быть взяты из останков затонувших кораблей, а они защищены как подводные археологические памятники сказано в коммюнике местной полиции.

Из-за этого отцу и сыну могут предъявить обвинения в преступлении против исторического наследия, а также в приобретении и владении объектами сомнительного или нелегального происхождения.

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Продуктовый магазин в Испании украсили старинными амфорами І века
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