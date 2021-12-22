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Продуктовые наборы для кормящих мам доставили роженицам-беженкам

Гродненская областная организация БСЖ и первичная организация ГрГУ имени Янки Купалы доставили в кризисную комнату Красного Креста, где сейчас находятся роженицы-беженки, продуктовые наборы для кормящих. Это в основном кисломолочные изделия. 


– Накануне зимних праздников у Белорусского союза женщин существует традиция поздравлять молодых и многодетных мам, в том числе в рамках акции "Наши дети". Было бы неправильно обойти вниманием тех беженок, которые попали в настолько трудную жизненную ситуацию и сейчас вместе со своими младенцами находятся в кризисной комнате, – отметила председатель Гродненской областной организации БСЖ Ирина Степаненко. 

Она также отметила, что буквально на прошлой неделе езиды отпраздновали свой главный религиозный праздник - Аида Эзди. 

Что касается самочувствия рожениц и новорождённых, ежедневно им оказывается вся необходимая помощь. Никаких проблем со здоровьем не диагностировано.




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Фото: Александр КУШНЕР
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