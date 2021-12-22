Продуктовые наборы для кормящих мам доставили роженицам-беженкам

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– отметилаОна также отметила, что буквально на прошлой неделе езиды отпраздновали свой главный религиозный праздник - Аида Эзди.Что касается самочувствия рожениц и новорождённых, ежедневно им оказывается вся необходимая помощь. Никаких проблем со здоровьем не диагностировано.