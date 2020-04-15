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  2. Продолжается подготовка к параду Победы — в нем примут участие 185 единиц техники

Продолжается подготовка к параду Победы — в нем примут участие 185 единиц техники

На аэродроме Липки продолжается подготовка к военному параду по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.


Тренировки проходят три раза в неделю, за это время водители преодолевают около 60 километров, а всего за время подготовки к параду они проедут около 300 километров, проинформировали в Министерстве обороны.


«Особое внимание при подготовке водительского состава уделяется отработке вопросов соблюдения дистанции, скорости движения и слаженности в составе колонн»,  говорится в сообщении.

Планируется, что всего в параде будет задействовано 185 единиц техники, а общая длина колонны составит около 2 километров.


В военном ведомстве отметили, что отличительной особенностью нынешнего парада станет то, что в нем будут участвовать только новые и модернизированные образцы военной техники, в том числе танки —Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-80 и БТР-70МБ1, системы реактивного залпового огня «БелГрад» и «Полонез», зенитный ракетный комплекс «Тор-М2», автомобили «Богатырь» и «Дракон», бронированные автомобили «Кайман» и другие.







Источник: mil.by

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