Продлить молодость и сохранить красоту. Эксперт поделилась секретами фейс-фитнеса

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– вводит в курс делаЗанятия рассчитаны не только на борьбу с признаками старения. Сейчас наблюдается положительная тенденция: упражнения охотно делают и юные особы, которые хотят продлить молодость и сохранить красоту. Таким образом, многие приходят к выводу, что вовсе необязательно прибегать к радикальным мерам и отправляться к косметологу за «уколами красоты».Тренер обозначила главные проблемы, которые можно решить c помощью йоги для лица:Полноценный фейс-фитнес, как и любые тренировки, должен начинаться с разминки. Чаще всего комплекс упражнений включает в себя элементы массажа (допустимо использование специального роликового массажера и даже массажных банок).Специалист подчеркнула, что эти занятия, как и многие другие, требуют комплексного подхода. Не стоит забывать и о правильном питании: чтобы кожа дольше оставалась молодой, в рационе должны быть полезные продукты и много воды. Тренер поделилась еще одним простым правилом: держать смартфон на уровне глаз. В противном случае сутулость и двойной подбородок не заставят себя ждать.Тренироваться нужно регулярно: если уделять занятиям несколько минут в месяц, ничего не получится. А вот первые результаты обычно заметны уже после двух-трех недель полноценных тренировок. Также упражнения имеют накопительный эффект. Но повторять одни и те же элементы ежедневно не рекомендуется, лучше выбрать подходящие именно вам и чередовать их.Татьяна Зументс рассказала, что многие сегодня занимаются самостоятельно дома и не считают нужным обращаться к тренеру:Тренер пояснила, что дома возможно выполнение легких упражнений – перед сном или с утра. Самое главное правило – максимальное расслабление. К примеру, проснувшись, не стоит хвататься за смартфон, лучше как следует потянуться, тем самым принести пользу позвоночнику и в целом организму. Можно потереть уши – это поможет взбодриться. Легкими движениями потереть волосяную часть головы и слегка помассировать лицо кончиками пальцев. Такой минимум можно выполнять каждое утро: лицо обязательно скажет вам спасибо.