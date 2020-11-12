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Продлить молодость и сохранить красоту. Эксперт поделилась секретами фейс-фитнеса

Занятия фейс-фитнесом могут помочь сэкономить на косметике и визитах к косметологу. Можно приостановить проявление возрастных изменений, не прибегая к инъекционным процедурам. Выглядеть молодо и свежо и иметь ухоженное лицо реально, если уделять простым упражнениям по несколько минут в день


– На слуху у многих и такие направления, как фейс-билдинг и фейс-форминг. Отсюда заблуждение: фейс-фитнес подразумевает накачивание мышц. Это не так. На занятиях мы приводим мышцы лица в нормальный физиологический тонус посредством самомассажа, несложных упражнений и даже постановки правильной осанки, – вводит в курс дела тренер по фейс-фитнесу Татьяна Зументс.

Занятия рассчитаны не только на борьбу с признаками старения. Сейчас наблюдается положительная тенденция: упражнения охотно делают и юные особы, которые хотят продлить молодость и сохранить красоту. Таким образом, многие приходят к выводу, что вовсе необязательно прибегать к радикальным мерам и отправляться к косметологу за «уколами красоты».

Тренер обозначила главные проблемы, которые можно решить c помощью йоги для лица:

– Занятия могут помочь обрести утонченные черты лица и выпуклые скулы, улучшить тон, придать лицу здоровый и отдохнувший вид, разгладить носогубные складки, убрать или уменьшить темные круги под глазами, приобрести здоровый румянец. Можно поработать со вторым подбородком, подтянуть щёчки, приподнять уголки рта и обеспечить себе обворожительную улыбку.

Полноценный фейс-фитнес, как и любые тренировки, должен начинаться с разминки. Чаще всего комплекс упражнений включает в себя элементы массажа (допустимо использование специального роликового массажера и даже массажных банок).

Фото: cosmo.ru

Специалист подчеркнула, что эти занятия, как и многие другие, требуют комплексного подхода. Не стоит забывать и о правильном питании: чтобы кожа дольше оставалась молодой, в рационе должны быть полезные продукты и много воды. Тренер поделилась еще одним простым правилом: держать смартфон на уровне глаз. В противном случае сутулость и двойной подбородок не заставят себя ждать. 

Тренироваться нужно регулярно: если уделять занятиям несколько минут в месяц, ничего не получится. А вот первые результаты обычно заметны уже после двух-трех недель полноценных тренировок. Также упражнения имеют накопительный эффект. Но повторять одни и те же элементы ежедневно не рекомендуется, лучше выбрать подходящие именно вам и чередовать их. 

Татьяна Зументс рассказала, что многие сегодня занимаются самостоятельно дома и не считают нужным обращаться к тренеру:

– Я сторонник живого общения. Поэтому, на мой взгляд, особенно если вы в этом деле новичок, лучше заниматься под руководством специалиста. Потому что многие девушки, увидев упражнения в интернете, выполняют их по-своему, а потом удивляются: почему же нет результата?!

Тренер пояснила, что дома возможно выполнение легких упражнений – перед сном или с утра. Самое главное правило – максимальное расслабление. К примеру, проснувшись, не стоит хвататься за смартфон, лучше как следует потянуться, тем самым принести пользу позвоночнику и в целом организму. Можно потереть уши – это поможет взбодриться. Легкими движениями потереть волосяную часть головы и слегка помассировать лицо кончиками пальцев. Такой минимум можно выполнять каждое утро: лицо обязательно скажет вам спасибо. 
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