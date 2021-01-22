Власти Индонезии приняли решение продлить до 8 февраля запрет на посещение страны иностранными гражданами, передает РИА Новости со ссылкой на АТОР.
Ранее путешественники не могли въезжать в страну до 28 января. Исключение составляли иностранные граждане с уже активированными разрешениями на пребывание, дипломаты и обладатели служебных виз.
– Индонезия продлевает запрет на въезд для иностранных граждан, чтобы предотвратить распространение коронавируса, – рассказал министр-координатор по экономическим вопросам, председатель комитета по реагированию на коронавирус и восстановлению экономики Эйрлангга Хартарто.
Вместе с тем до 8 февраля сохраняются ограничения на общественную деятельность на островах Ява и Бали.
Фото: pixabay.com
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Продлен запрет на въезд в Индонезию для иностранцев
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