Продажу слабоалкогольных напитков ограничат в Минской области

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БЕЛТА

Продажа пива и слабоалкогольных напитков с объемной долей этилового спирта не более 7% будет запрещена круглосуточно в нестационарных и передвижных торговых объектах, в том числе расположенных в местах массового отдыха у водоемов. Исключение составляют павильоны и автомагазины, которые обслуживают жителей в сельских населенных пунктах в установленном законодательством порядке.Реализация данной продукции также запрещается в торговых объектах в дни проведения торжественных мероприятий, посвященных окончанию учебного года, и во время выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования с 08:00 дня проведения указанных мероприятий до 08:00 следующих за ним суток.Решение вступает в силу после его официального опубликования.