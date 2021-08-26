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Продажу слабоалкогольных напитков ограничат в Минской области

В Минской области ограничат продажу пива и слабоалкогольных напитков с объемной долей этилового спирта не более 7%. Такая информация размещена на национальном правовом интернет-портале.

Фото: БЕЛТА
  
Продажа пива и слабоалкогольных напитков с объемной долей этилового спирта не более 7% будет запрещена круглосуточно в нестационарных и передвижных торговых объектах, в том числе расположенных в местах массового отдыха у водоемов. Исключение составляют павильоны и автомагазины, которые обслуживают жителей в сельских населенных пунктах в установленном законодательством порядке.

Реализация данной продукции также запрещается в торговых объектах в дни проведения торжественных мероприятий, посвященных окончанию учебного года, и во время выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования с 08:00 дня проведения указанных мероприятий до 08:00 следующих за ним суток. 

Решение вступает в силу после его официального опубликования.
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