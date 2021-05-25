Продажу алкоголя ограничат в областном центре в дни последних звонков и выпускных вечеров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома.
Такое решение подписано в Гомельском горисполкоме. Ограничение будет действовать в день проведения торжественных линеек по случаю последних звонков в этом учебном году: с 8:00 29 мая до 8:00 30 мая. Аналогичные меры будут действовать и с 8:00 10 июня до 8:00 11 июня в связи с выпускными вечерами в школах, гимназиях и лицеях.
Исключением станут объекты общественного питания, где алкогольная продукция реализуется в розлив. Решением установлено, что ограничения не распространяются и на реализацию алкогольных напитков розничными торговыми объектами для проведения ритуальных обрядов и свадебных торжеств.
В соответствии с решением Гомельского облисполкома на территории Гомеля в этот период не будет осуществляться розничная торговля пивом и слабоалкогольными напитками с долей этилового спирта не более 7%.
Фото из архива БЕЛТА
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Продажу алкоголя ограничат в Гомеле в дни последних звонков и выпускных
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