Продажи сельхозпродукции через БУТБ в январе – октябре выросли на 8%

сообщил, что почти треть этой суммы выручена за счет продаж шротов масличных культур на внутреннем рынке:Повышенным спросом у отечественных потребителей пользовался не только шрот, но и злаковые, кормовые добавки, сырое коровье молоко, сычужные сыры и мясная продукция. Отмечается, что в ходе биржевых торгов были изменены стартовые цены, благодаря чему сельхозпредприятия Беларуси получили экономический эффект в размере 7 млн рублей, что на 47% больше, чем в январе – октябре прошлого года.Что касается экспорта, то на внешний рынок продавалось рапсовое масло, сухое молоко, сливочное масло, казеин, свекловичный жом и меласса. В 2020 году белорусскую сельхозпродукцию покупали компании из 12 стран.Пресс-секретарь также добавил, что содействие белорусским производителям в выходе на новые рынки является одной из приоритетных задач биржевой площадки. В частности, в текущем году впервые удалось реализовать партию свекловичного жома в Нидерланды, а экспортеры сухого молока возобновили поставки в Сингапур., – подчеркнул Роман Янив.