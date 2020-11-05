Продажи сельскохозяйственной продукции через Белорусскую универсальную товарную биржу в январе – октябре выросли на 8% по сравнению с тем же периодом 2019 года и составили 805 млн рублей, пишет БЕЛТА.
Пресс-секретарь БУТБ Роман Янив сообщил, что почти треть этой суммы выручена за счет продаж шротов масличных культур на внутреннем рынке:
– Объемы реализации данной продукции выросли в стоимостном выражении на 15% до 258 млн рублей. Львиную долю потребности в шроте (порядка 90%) обеспечили белорусские поставщики, а оставшуюся часть – компании из Кыргызстана, России и Украины.
Повышенным спросом у отечественных потребителей пользовался не только шрот, но и злаковые, кормовые добавки, сырое коровье молоко, сычужные сыры и мясная продукция. Отмечается, что в ходе биржевых торгов были изменены стартовые цены, благодаря чему сельхозпредприятия Беларуси получили экономический эффект в размере 7 млн рублей, что на 47% больше, чем в январе – октябре прошлого года.
Что касается экспорта, то на внешний рынок продавалось рапсовое масло, сухое молоко, сливочное масло, казеин, свекловичный жом и меласса. В 2020 году белорусскую сельхозпродукцию покупали компании из 12 стран.
Пресс-секретарь также добавил, что содействие белорусским производителям в выходе на новые рынки является одной из приоритетных задач биржевой площадки. В частности, в текущем году впервые удалось реализовать партию свекловичного жома в Нидерланды, а экспортеры сухого молока возобновили поставки в Сингапур.
– Вызванное пандемией COVID-19 снижение объемов производства продовольствия обусловило рост спроса на белорусскую продукцию, а биржевая площадка позволила отечественным экспортерам оперативно найти покупателей за рубежом. В результате за 10 месяцев сумма экспортных сделок, совершенных предприятиями АПК, составила BYN 149 млн. Прошлогодний показатель превышен на 2%, – подчеркнул Роман Янив.
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Продажи сельхозпродукции через БУТБ в январе – октябре выросли на 8%
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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