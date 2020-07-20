Продажи Renault в первом полугодии стали худшими с 2009 года

Продажи французского автогиганта Renault за 6 месяцев 2020 года упали на 34,9%, сообщила пресс-служба компании.





Всего в мире было продано 1 млн 256 тыс. автомобилей «Рено», что стало для компании худшим показателем со времен экономического кризиса 2009 года. Для сравнения, за первое полугодие 2019 года продажи Renault составили 1 млн 931 тыс. автомобилей.

Причиной падения в первую очередь стала пандемия нового коронавируса и введенные из-за нее ограничения.

На европейском рынке продажи «Рено» сократились на 41,8%, на остальных рынках – на 26,4%, передает ТАСС. Падение продаж приносившей группе «Рено» серьезную прибыль марки Dacia составило 46,2%.

На российском рынке, который для Groupe Renault является вторым по объему продаж, падение составило 19,5% (в целом российский рынок упал на 23,3%). Тем не менее «Рено» является крупнейшим автопродавцом на рынке России с долей 30,2%.