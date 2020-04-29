Продажи легковых машин в России могут упасть на треть

Продажи новых легковых авто в России могут упасть в этом году на 30% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом — до 1 млн 142 тысяч автомобилей, считают аналитики консалтинговой компании PwC.





Таков «стрессовый сценарий» развития ситуации с учетом влияния пандемии коронавируса, падения цен на нефть и т.д. Согласно этому сценарию продажи российских автобрендов упадут почти на 30% до 260 тысяч автомобилей, иностранных марок российской сборки — на 40% до 687 тысяч штук, импортных автомобилей — также на 30% до 195 тысяч.

Сценарий без учета стрессовых факторов на 2020 год предполагает снижение продаж лишь на 3,7% до 1,57 миллиона автомобилей, пишет РИА Новости.

В прошлом году российский легковой авторынок сократился на 2,3%, всего было продано 1,6 миллиона новых легковых автомобилей.

Согласно прогнозу на ближайшую пятилетку, продажи новых авто в России будут расти в среднем на 2,6% в год и достигнут отметки 1,83 миллиона автомобилей в 2026 году.

Фото: АвтоВАЗ



