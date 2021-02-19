Этой информацией с порталом sb.by поделилась директор издательства «Белорусская энциклопедия им П. Бровки» Ольга Ванина:
– Наши книги идут в библиотеки и школы, а также в розничную продажу, представляем издания и в интернете. За последний год, наверное, из-за того, что читателям приходилось находится много времени дома, произошел рост продаж через интернет в 6 раз. Лидер – книга «Минск: из руин к процветанию». Мы увидели очень большой интерес к истории столицы. Издание заслуживает такого внимания, потому что кадры, размещенные там, действительно уникальные, ранее не опубликованные, с простыми комментариями Ивана Сацукевича – не только историка, но и экскурсовода. Он действительно знает, как зацепить людей. Также интереса добавляет и интерактивная составляющая: по QR-кодам, размещенным на страницах, можно перейти и увидеть уникальные исторические видеокадры Минска.
Фото: архив БЕЛТА
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Продажи белорусских книг на интернет-платформах во время пандемии выросли в 6 раз
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