Продажи "АвтоВАЗа" упали в России в первом полугодии более чем на 19%

"АвтоВАЗ" фиксирует начало поэтапного восстановления спроса на рынке, серьезно подорванного пандемией коронавируса.





С января по июнь 2020 года в России было продано 140 623 легковых и легких коммерческих автомобиля LADA. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Это на 19,3% меньше, чем годом ранее, когда за аналогичный период было реализовано 174,2 тыс.

В июне же продажи продукции АвтоВАЗа почти вернулись на докризисный уровень. Было реализовано 30 248 автомобилей (минус 1,7%), за аналогичный прошлогодний период — 30 786.

Группа «АВТОВАЗ» сейчас входит в состав Groupe Renault. Производственные площади расположены в Тольятти и Ижевске. LADA представлена в сегментах В, В+, SUV и LCV, это 5 модельных семейств: Vesta, XRAY, Largus, Granta и 4x4. Марка занимает более 20% российского рынка легковых и легких коммерческих автомобилей.

Отметим, что за январь —май в России, по данным Ассоциации европейского бизнеса, было продано немногим более 478 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей, это на 25,7% меньше, чем годом ранее.

Фото: avtovaz

