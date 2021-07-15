Покупка и возврат билетов БЖД на поезда всех видов сообщения через интернет будет недоступна 17 июля. Об этом сообщает пресс-центр организации.
Фото из архива БЕЛТА
Данные операции будут недоступны с 02.30 до 07.00 в связи с проведением технических работ. Это распространяется также и на мобильное приложение "БЧ. Мой поезд".
- Просим пассажиров в указанный период обращаться в билетные кассы. Приносим извинения за доставленные временные неудобства, - отметили в пресс-центре.
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Продажа билетов БЖД через интернет 17 июля будет недоступна несколько часов
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