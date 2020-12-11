Проблемы ЖКХ, строительства и дорожного хозяйства обсудили сегодня на областной диалоговой площадке в Смиловичах

Актуальность вопросов, как и в целом общественного диалога по волнующим темам, подчеркнул, выступивший модератором дискуссии:А еще Виктор Васильевич обратил внимание на роль регионов:основные трудности в своей сфере связывает с перебоями финансирования, есть вопросы к профессионализму кадров, отчего хромает качество услуг и рождаются потоки жалоб. А еще не мешало бы усилить информационную составляющую, считает он:Один из самых активных участников дискуссииозвучил не одну проблему, которую сложно решить на местном уровне:– согласился с абсурдностью ситуации Виктор Герменчук. –Нашла отражение в дискуссии и судьба дорожного сбора, которая несколько лет обсуждается, но решение так и не принято. В строительстве тоже есть что усовершенствовать. Интенсивное возведение домов во всех регионах говорит о том, что страна развивается, квадратные метры востребованы, но очереди по-прежнему немалые. Зачастую в них стоят и те, кто не нуждается в улучшении жилищных условий. Здесь тоже нужно отладить механизм. Вопросы соотношения цены и качества, сроков строительства тоже волнуют людей, а значит, требуют более тщательного контроля, и при необходимости – нормативных поправок.