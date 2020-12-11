Проблемы ЖКХ, строительства и дорожного хозяйства обсудили сегодня на областной диалоговой площадке в Смиловичах

В Минской области представители власти, эксперты, руководители и специалисты различных сфер продолжают обсуждать общественно значимые вопросы на диалоговых площадках. Главной темой конструктивной дискуссии в горпоселке Смиловичи Червенского района стала оценка и пути совершенствования работы сфер ЖКХ, строительства и дорожного хозяйства.
Актуальность вопросов, как и в целом общественного диалога по волнующим темам, подчеркнул доцент кафедры госуправления Института государственной службы Академии управления при Президенте Республики Беларусь Виктор Герменчук, выступивший модератором дискуссии:
– Время не стоит на месте, сменяются поколения, и необходимо серьезно обдумывать назревшие проблемы. И уже исходя из этого совершенствовать конституционный строй и систему госуправления. С одной стороны, реформа госуправления актуальна. С другой – важно в этом процессе не потерять управляемость. Нам есть чем гордиться, мы многого добились, но между тем появились новые вызовы. Из этих событий тоже надо извлекать уроки.
А еще Виктор Васильевич обратил внимание на роль регионов:
– Страна – это не только столица. В сельской местности живет 22 процента населения. Здесь основа нашей нравственности, культуры, вы решаете важные для страны и ее будущего задачи. Каждый район вносит свой вклад развитие общества. От мнения их жителей многое зависит.
Первый заместитель генерального директора ГО “ЖКХ Минской области” Павел Шейпак основные трудности в своей сфере связывает с перебоями финансирования, есть вопросы к профессионализму кадров, отчего хромает качество услуг и рождаются потоки жалоб. А еще не мешало бы усилить информационную составляющую, считает он:
– В настоящее время распределены обязанности и функции между домовладельцами и и обслуживающими организациями. Но часто сами потребители услуг не видят разницы между услугой и обязанностью. Например, ремонт подъездов осуществляется за счет населения, но многие об этом не знают и требуют. Не хватает хорошего информационного продукта, чтобы повысить грамотность населения в этих вопросах.
Один из самых активных участников дискуссии директор КУП “Стародорожское ЖКХ” Дмитрий Булынка озвучил не одну проблему, которую сложно решить на местном уровне:
– Нужно, на мой взгляд, изменить подходы в работе со вторичными ресурсами. Сегодня мы делаем уклон на закупку их у населения. Рационально ли это? Из наших контейнеров эти отходы вытягивают и нам же продают. Мы же все равно занимаемся сортировкой. А еще мне не совсем понятно условие, закрепленное нормативным актом, о том, что строительство здания выше трех этажей необходимо оборудовать лифтом. В Старых Дорогах, да и в других небольших райцентрах, никогда не было лифтового хозяйства. И сегодня наш УКС проектирует лифт в 40-квартирном пятиэтажном доме. И теперь надо создавать круглосуточную службу для обслуживания либо вызывать специалистов из Солигорска или Слуцка. Где логика и рациональное зерно?
– Кто-то же эту идею пролоббировал… – согласился с абсурдностью ситуации Виктор Герменчук. – Ведомственные интересы не должны приносить проблемы на местном уровне. И чтобы такого не происходило, я сторонник укрепления местной власти и расширения ее полномочий.
Нашла отражение в дискуссии и судьба дорожного сбора, которая несколько лет обсуждается, но решение так и не принято. В строительстве тоже есть что усовершенствовать. Интенсивное возведение домов во всех регионах говорит о том, что страна развивается, квадратные метры востребованы, но очереди по-прежнему немалые. Зачастую в них стоят и те, кто не нуждается в улучшении жилищных условий. Здесь тоже нужно отладить механизм. Вопросы соотношения цены и качества, сроков строительства тоже волнуют людей, а значит, требуют более тщательного контроля, и при необходимости – нормативных поправок.
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Проблемы ЖКХ, строительства и дорожного хозяйства обсудили сегодня на областной диалоговой площадке в Смиловичах
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