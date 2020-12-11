Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 3.08
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Проблемы ЖКХ, строительства и дорожного хозяйства обсудили сегодня на областной диалоговой площадке в Смиловичах

Проблемы ЖКХ, строительства и дорожного хозяйства обсудили сегодня на областной диалоговой площадке в Смиловичах

В Минской области представители власти, эксперты, руководители и специалисты различных сфер продолжают обсуждать общественно значимые вопросы на диалоговых площадках. Главной темой конструктивной дискуссии в горпоселке Смиловичи Червенского района стала оценка и пути совершенствования работы сфер ЖКХ, строительства и дорожного хозяйства. 


Актуальность вопросов, как и в целом общественного диалога по волнующим темам, подчеркнул доцент кафедры госуправления Института государственной службы Академии управления при Президенте Республики Беларусь Виктор Герменчук, выступивший модератором дискуссии:

– Время не стоит на месте, сменяются поколения, и необходимо серьезно обдумывать назревшие проблемы. И уже исходя из этого совершенствовать конституционный строй и систему госуправления. С одной стороны, реформа госуправления актуальна. С другой – важно в этом процессе не потерять управляемость. Нам есть чем гордиться, мы многого добились, но между тем появились новые вызовы. Из этих событий тоже надо извлекать уроки. 

А еще Виктор Васильевич обратил внимание на роль регионов:   


– Страна  – это не только столица. В сельской местности живет 22 процента населения. Здесь основа нашей нравственности, культуры, вы решаете важные для страны и ее будущего задачи. Каждый район вносит свой вклад развитие общества. От мнения их жителей многое зависит.

Первый заместитель генерального директора ГО “ЖКХ Минской области” Павел Шейпак основные трудности в своей сфере связывает с перебоями финансирования, есть вопросы к профессионализму кадров, отчего хромает качество услуг и рождаются потоки жалоб. А еще не мешало бы усилить информационную составляющую, считает он:


– В настоящее время распределены обязанности и функции между домовладельцами и и обслуживающими организациями. Но часто сами потребители услуг не видят разницы между услугой и обязанностью. Например, ремонт подъездов осуществляется за счет населения, но многие об этом не знают и требуют. Не хватает хорошего информационного продукта, чтобы повысить грамотность населения в этих вопросах. 

Один из самых активных участников дискуссии директор КУП “Стародорожское ЖКХ” Дмитрий Булынка озвучил не одну проблему, которую сложно решить на местном уровне:

– Нужно, на мой взгляд, изменить подходы в работе со вторичными ресурсами. Сегодня мы делаем уклон на закупку их у населения. Рационально ли это? Из наших контейнеров эти отходы вытягивают и нам же продают. Мы же все равно занимаемся сортировкой. А еще мне не совсем понятно условие, закрепленное нормативным актом, о том, что строительство здания выше трех этажей необходимо оборудовать лифтом. В Старых Дорогах, да и в других небольших райцентрах, никогда не было лифтового хозяйства. И сегодня наш УКС проектирует лифт в 40-квартирном пятиэтажном доме. И теперь надо создавать круглосуточную службу для обслуживания либо вызывать специалистов из Солигорска или Слуцка. Где логика и рациональное зерно?


– Кто-то же эту идею пролоббировал… – согласился с абсурдностью ситуации Виктор Герменчук. – Ведомственные интересы не должны приносить проблемы на местном уровне. И чтобы такого не происходило, я сторонник укрепления местной власти и расширения ее полномочий. 


Нашла отражение в дискуссии и судьба дорожного сбора, которая несколько лет обсуждается, но решение так и не принято. В строительстве тоже есть что усовершенствовать. Интенсивное возведение домов во всех регионах говорит о том, что страна развивается, квадратные метры востребованы, но очереди по-прежнему немалые. Зачастую в них стоят и те, кто не нуждается в улучшении жилищных условий. Здесь тоже нужно отладить механизм. Вопросы соотношения цены и качества, сроков строительства тоже волнуют людей, а значит, требуют более тщательного контроля, и при необходимости – нормативных поправок. 





Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Александр КУШНЕР
Версия для печати
Новости и статьи
В Пакистане произошел взрыв, ранены 25 человек
Первое издание книги "Гарри Поттер" ушло с молотка за $90 тысяч
«Краснодар» победил «Локомотив» в футбольном чемпионате России. Мартынович отыграл весь матч
В Беларуси стартовал патриотический проект "Память сердца"
"Мешков Брест" разгромил гандболистов СКА в чемпионате Беларуси
Шведы выиграли эстафету на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене
В пункте пропуска "Шальчининкай" возобновлена работа таможенных и пограничных систем оформления
Трамп продолжит оспаривать итоги выборов президента США
В Мозыре пьяный водитель проигнорировал требование правоохранителей остановиться и попал в ДТП
«Тамбов» уступил «Рубину» в матче чемпионата России по футболу
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Недалекое будущее
Умер "голос Кремля" и диктор парадов на Красной площади Евгений Хорошевцев
В пункте пропуска "Шальчининкай" произошел сбой таможенных и пограничных систем оформления
Более 50 детских домов семейного типа посетят участники акции "Наши дети" в Могилевской области
Соцсети в восторге от нового фильтра Snapchat, превращающий людей в героев Disney (Видео)
В Минске прошла скромная акция "протеста"
В Варшаве проходит женская антиправительственная демонстрация
В Германии с 16 декабря вводится жесткий карантин
Алимбекова завоевала серебро гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Австрии
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Чечне
Подведены итоги Республиканского открытого конкурса исполнителей на цимбалах
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Крик души
Умер музыкант Андрей Сапунов
В Лиде трое человек избили мужчину и оставили его на проезжей части
Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Квалификация. Первый поул «Ред Булл» в сезоне
В Минске обсуждают социальные программы поддержки молодежи
Гандболистки Германии и Норвегии выиграли в матчах чемпионата Европы
В Минске открылся VIII Белорусско-Российский молодежный форум
Добрые слова, сладкие подарки и искренняя благодарность — сегодня минчане провожали на службу сотрудников ГАИ Минска
В России за сутки зафиксировано более 28 тыс. случаев заражения COVID-19
В Браславском районе при пожаре в жилом доме погиб пенсионер
“Хотим просто сказать большое спасибо людям, которые нас защищают”. В Минске прошла акция в поддержку силовиков
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Недобизнесмены
Британский боксер Энтони Джошуа нокаутировал Кубрата Пулева и защитил титулы чемпиона мира
Больше всего пострадавших от гололедных и холодовых травм за сутки - в Гомельской и Витебской областях
За сутки в Беларуси зарегистрирован 1961 пациент с COVID-19, выписаны 2542
В Могилеве авто вылетело с моста и слетело на рельсы - водитель скрылась с места ДТП
Дом чемпиона мира по футболу Паоло Росси ограбили во время его похорон
Российская фигуристка выполнила невероятный прыжок (Видео)
В Минске завершено расследование дела о насилии в отношении милиционера
Выставка о трансформации советских елочных игрушек открылась в Галерее Савицкого
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 9176 новых случаев COVID-19
В Городокском районе горела квартира
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Норковая шуба для Раисы
Беларусь отметила усилия ЮНЕСКО по преодолению кризиса в связи с пандемией
В Минске легковушка наехала на осветительную опору - пострадал пассажир
Оранжевый уровень опасности из-за гололеда объявлен в Беларуси 14 декабря
Авторы
СКАНИРУЙТЕ