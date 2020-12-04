Проблемы и перспективы АПК обсудили на областной диалоговой площадке в Узде

Важность темы обозначилподелился мнением по социальному аспекту развития села:А вот управляющий ПСХ «Черневичи» ОАО «Борисовский завод агрегатов» Владимир Пулькач придерживается другой точки зрения. Он считает, что строить жилье для работников и специалистов хозяйств нужно там, где уже создана вся инфраструктура и для молодежи, и для воспитания детей. На работу ведь можно и ездить.О привлечении в агропромышленный комплекс заинтересованной и перспективной молодежи дискутировали много.поделился мнением, как рационализировать подходы при распределении молодых специалистов:Сергей Левкович с этим согласен и считает, что нужно рассматривать и вносить предложения, как переломить эту ситуацию, чтобы распределение приносило пользу и выпускникам аграрных вузов, и хозяйствам, куда они придут. Также обсуждались вопросы повышения зарплат. Особое внимание –категории специалистов. В облисполкоме готовы обсудить все справедливые и действенные алгоритмы оценки их труда. Сегодня руководителям хозяйств даны большие полномочия. Они решают, какое направление развивать. Главное, чтобы эта стратегия дала результат. Тогда и на молодую смену можно рассчитывать.