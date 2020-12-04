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Проблемы и перспективы АПК обсудили на областной диалоговой площадке в Узде

Развитие сельскохозяйственной отрасли, повышение имиджа аграрных профессий и проблемы села обсудили руководители и специалисты АПК Минской области на диалоговой площадке в Узде.


Важность темы обозначил первый заместитель председателя Миноблисполкома Сергей Левкович. 

– Из почти 1,5 миллиона жителей Минщины сельское население составляет 622 тысячи человек. Понятно, что его условно можно разделять на разные категории, не все заняты в АПК, но для многих районов аграрный вектор – основной в экономике. И задача нашей дискуссии – услышать мнения, разные позиции, как улучшить жизнь людей, которые трудятся в этой сфере. Кому, как не руководителям хозяйств, знать и понимать проблемы своих трудовых коллективов. Вместе мы должны найти эффективные решения. Конструктивные предложения могут лечь в основу совершенствования законодательства.


Председатель Минской областной организации Белорусского профсоюза работников АПК Михаил Бода поделился мнением по социальному аспекту развития села:

– Высокий уровень развития АПК сегодня признается всеми, даже теми, кто не поддерживает действующую власть. Продукция сельского хозяйства занимает 15 процентов экспорта, поэтому эта отрасль должна быть приоритетной. Программа продовольственной безопасности – важнейшая. Надо двигаться вперед. Вопрос, кто завтра будет жить и работать в сельской местности. Демография не обнадеживает. Если, согласно переписи населения 1999 года, количество сельского населения составляло 3 миллиона человек, то по переписи 2019 года – чуть боле 2,1 миллиона, на 30 процентов меньше. Чтобы снизить эту тенденцию, считаю целесообразным вернуться к продолжению комплексной программы развития села, в частности строительству агрогородков, которое получило масштабное развитие в 2005–2010 годах. Без поддержки государства тут не обойтись. Жилье на селе позволяют сегодня себе строить лишь те хозяйства, у которых есть оборотные средства. Без этого не решить кадровую проблему.



А вот управляющий ПСХ «Черневичи» ОАО «Борисовский завод агрегатов» Владимир Пулькач придерживается другой точки зрения. Он считает, что строить жилье для работников и специалистов хозяйств нужно там, где уже создана вся инфраструктура и для молодежи, и для воспитания детей. На работу ведь можно и ездить.  

О привлечении в агропромышленный комплекс заинтересованной и перспективной молодежи дискутировали много.

Директор одного из самых успешных сельхозпредприятий Минской области ОАО “Кухчицы” Сергей Здрок поделился мнением, как рационализировать подходы при распределении молодых специалистов:

– Очень важно, чтобы выпускники направлялись туда, где сами хотят начинать трудовой путь, если их там ждут. Мы активно работаем с молодыми кадрами, стараемся обеспечить их достойной заработной платой. Даже практиканты из Гродненского аграрного госуниверситета получали у нас 1300 рублей. И эти ребята заинтересованы прийти к нам. Вот как раз из таких и вырастают в перспективе достойные руководители. 




Сергей Левкович с этим согласен и считает, что нужно рассматривать и вносить предложения, как переломить эту ситуацию, чтобы распределение приносило пользу и выпускникам аграрных вузов, и хозяйствам, куда они придут. Также обсуждались вопросы повышения зарплат. Особое внимание –категории специалистов. В облисполкоме готовы обсудить все справедливые и действенные алгоритмы оценки их труда. Сегодня руководителям хозяйств даны большие полномочия. Они решают, какое направление развивать. Главное, чтобы эта стратегия дала результат. Тогда и на молодую смену можно рассчитывать. 

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Фото: Владимир ШЛАПАК
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