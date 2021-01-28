Сборная Беларуси по хоккею выходит из спячки и начинает подготовку к чемпионату мира

В это трудно поверить, но последний международный турнир, в котором принимала участие хоккейная сборная Беларуси, состоялся почти год назад — в начале февраля 2020-го в Словакии. Там подопечные Михаила Захарова заняли третье место, а главный тренер назвал эти соревнования подготовительным смотром, ведь в ближайших планах маячил майский чемпионат мира в Швейцарии и августовская олимпийская квалификация к Пекину-2022. Однако вскоре мир накрыли пресловутая пандемия и карантин. Наша сборная оказалась в состоянии мамонта в вечной мерзлоте — год вылетел в трубу.







Главный тренер национальной сборной Михаил ЗАХАРОВ







Белорусские хоккеисты на тренировке.







Косвенные признаки того, что белорусский хоккей выходит из кризиса, налицо. Вот они. Во-первых, в сильнейшей лиге мира — НХЛ — снова выступает белорус (спустя пять лет отсутствия наших полпредов): Егор Шарангович получает достаточно игрового времени на льду и активно пытается стать одним из лидеров «Нью-Джерси Девилз». Также пытается пробиться в НХЛ и Максим Сушко, которого, как и Шаранговича, в разгар сезона выдернули из минского «Динамо» и призвали в ряды другого заокеанского клуба — «Филадельфии Флайерз». Пока, правда, проторить дорогу в основной состав наш форвард не сумел и тренируется в фарм-клубе — команде АХЛ «Лихай Уэлли Фантомс», за которую выступал в прошлом сезоне и набрал 21 (11+10) очко в 53 матчах. Во-вторых, это не единственные представители новой хоккейной волны, кому прочат большое будущее. После чудовищного провала, вызванного слабым вниманием к развитию детско-юношеского сектора, этот крен усилиями спортивного руководства страны и федерации хоккея удалось выправить: школы получили финансовую подпитку, гораздо более пристальное внимание — работе детских тренеров. Результат не заставил себя долго ждать: таланты начали появляться и раскрываться. Никогда в истории минского «Динамо» в его составе не играло столько молодых воспитанников. Еще более обнадеживает то, что на льду они не тушуются, прибавляют от матча к матчу, исполняя в действиях команды все более значимые роли (в этом можно убедиться, проанализировав статистику выступления «зубров» в КХЛ). Есть основания полагать, что приток юных дарований с годами не иссякнет. Ведь и после чемпионата мира у нас в 2014 году на катках наблюдался заметный наплыв детишек: они, впечатленные хоккейным праздником, решили испытать себя на этом поприще и осуществить мечту — достигнуть высот Михаила Грабовского или, может, Александра Овечкина, блиставшего тогда на минском льду. И, наконец, в-третьих! Пожалуй, лишь в конце 1990-х — начале 2000-х такое количество белорусских легионеров успешно защищали цвета российских клубов. На просторах КХЛ наших представителей нынче необычайно много, практически все они в своих клубах, как говорится, не кукурузу охраняют — на хорошем счету. Так что Михаилу Захарову, видимо, придется поломать голову над определением состава игроков, которым предстоит защищать честь страны на чемпионате мира и бороться за право попасть на Олимпиаду в Пекине-2022. Но это будут наверняка приятные хлопоты, ведь конкуренция, как известно, двигатель прогресса и мастерства.





Оборону держат Никита ТОЛОПИЛО ( в ворота х ) и Дмитрий ДЕРЯБИН



ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НАШИ В КХЛ

ДИНАМОВСКАЯ ОБОЙМА ДЛЯ СБОРНОЙ

А теперь о новостях хороших: наступает оттепель и хоккейный мир пробуждается. Подала первые признаки жизни и белорусская нацио­нальная команда. Совсем скоро ей предстоит проба пера, за которой соскучившиеся по матчам сборной болельщики наверняка будут следить с особым интересом: с 10 по 13 февраля наши ледовые бойцы в Нур-Султане примут участие в турнире PariMatch Qazaqstan Hockey Open 2021, где, помимо белорусов, сыграют две сборные Казахстана и олимпийская команда России. А дальше — тот же график, которым жили год назад: чемпионат мира в мае и олимпийская квалификация в августе (удивительное дело, будто действительно кто-то поставил время на паузу, а сейчас снова нажал на кнопку «Воспроизведение»). Жаль только, что увидеть родную команду в Минске, громко и от души поболеть за нее на домашнем льду и вместе порадоваться высоким результатам (а они наверняка будут) нашим болельщикам, увы, не придется — честное право быть хозяйкой чемпионата мира у Беларуси подло забрали. Кому сказать спасибо за эти низкие политические интриги, вы знаете — Бог им судья. Но мы все равно справимся. Тем более что команда у Михаила Захарова может подобраться едва ли не самая сильная за последние 10, а то и 15 лет.— В составе сборной будет вся молодежь. Сегодня ее очень много. Мы хотим ближе познакомиться с перспективными ребятами, посмотреть их в деле. Хотим дать шанс хоккеистам из внутреннего чемпионата, чтобы оценить их возможности. Андрей и Сергей Костицыны только сейчас начали играть после перерыва, непонятно, в каком они состоянии. Поэтому турнир будет просмотровым.Иван Кульбаков, «Сочи» — 6 матчей; 90,4 процента отраженных бросков.Константин Шостак, «Северсталь» — 2; 90,9 процента.Ник Бэйлен, «Трактор» — 41, 23 (6+17).Олег Евенко, «Трактор» — 37, 2 (0+2).Кирилл Готовец, «Авангард» — 36, 2 (0+2).Кристиан Хенкель, «Ак Барс» — 34, 6 (1+5).Евгений Лисовец, «Салават Юлаев» — 31, 5 (2+3).Дмитрий Коробов, «Салават Юлаев» — 31, 7 (0+7).Павел Воробей, «Витязь» — 24, 2 (1+1).Роман Граборенко, «Нефтехимик» — 9, 2 (1+1).Андрей Белевич, «Торпедо» (НН) — 50, 16 (5+11).Владислав Кодола, «Северсталь» — 44, 25 (7+18).Джефф Платт, «Автомобилист» — 28, 6 (3+3); «Салават Юлаев» — 13, 6 (6+0). Всего — 41, 12 (9+3).Кирилл Петьков, «Сочи» — 31, 13 (4+9).Андрей Стась, «Авангард» — 31, 8 (2+6).Андрей Костицын, «Нефтехимик» — 24, 10 (2+8); «Динамо-Пардубице» (Чехия) — 1, 2 (0+2).Никита Комаров, «Авангард» — 19, 1 (1+0).Никита Феоктистов, «Сочи» — 19, 2 (1+1).Дэнни Тэйлор — 9 матчей; 87,6 процента отраженных бросков.Алексей Колосов — 7; 91 процент.Никита Толопило — 3; 89,7 процента.Степан Фальковский — 25, 12 (6+6).Владислав Еременко — 42, 9 (4+5).Илья Соловьев — 35, 6 (1+5).Дмитрий Знахаренко — 46, 6 (0+6).Владислав Колячонок — 43, 5 (1+4).Илья Шинкевич — 28, 1 (0+1).Дмитрий Дерябин — 33, 0.Шейн Принс — 41, 41 (21+20).Артем Демков — 38, 15 (9+6).Алексей Протас — 46, 13 (6+7).Франсис Паре — 24, 6 (0+6).Илья Усов — 44, 4 (2+2).Игорь Мартынов — 30, 3 (3+0).Александр Когалев — 20, 3 (1+2).Владимир Алистров — 28, 2 (1+1).