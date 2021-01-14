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Новые торговые точки и объекты общепита, рабочие места, выгодные условия для бизнеса: Указ № 345 многое дал для развития торговли, общепита и бытового обслуживания

Приятные открытия глубинки

Остановить закрытие магазинов на селе, повысить качество жизни и добавить конкуренции там, где торговые объекты, кафе и мастерские уже работали. Для этого более трех лет назад бизнесу предложили ряд льгот и преференций. Все они прописаны в Указе № 345 «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания». Хотя документ был принят в конце 2017-го, эксперты отмечают: в полную силу он заработал в следующем году. К тому времени на местах определились со списками сельских территорий, начинающие бизнесмены вникли в суть, подыскали для себя нужный объект, занялись оформлением бумаг. Совпало как нельзя лучше: 2018—2020 годы прошли под знаком Года малой родины. А значит, глубинка в это время получила дополнительное внимание и стимул для развития. Цифры и факты — в материалах корреспондентов «Р».

Семья ШЕНДЕРУК из Поречья успешно воспользовалась преференциями указа.

МАРТ: практически за три года в сельской местности открылось 578 торговых объектов: 122 — общепита и 249 — бытового обслуживания

По статистике, белорусы обеспечены торговыми площадями и посадочными местами в кафе, в стране хорошо развита сеть бытового обслуживания. Одним словом, и бизнесу есть где развернуться, и условия для работы созданы комфортные. Это в общем. А что в частности? В лидерах, безусловно, Минск и крупные города. На периферии ситуация обстоит немного иначе. Наличие магазина в небольшой деревне в наше время, увы, праздник и большая гордость. А также неизменное место встречи с земляками. А если еще есть и кафе!.. Значит, будет бурлить и жизнь: одним есть куда выйти, другим есть где работать. На это и направлен Указ № 345 «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания». Документу уже более трех лет — как он зарекомендовал себя и какие изменения его ожидают?

Почти все село в деле


Магазины в деревнях стоят до последнего. Говорят, уходят они — начинает угасать и село. Три с лишним года назад этот процесс попытались остановить, а заодно повысить качество жизни и добавить конкуренции там, где торговые объекты, кафе и мастерские все же были. Для этого бизнесу предложили ряд льгот и преференций. Среди них — множество налоговых послаблений. Например, пониженные ставки по налогу на прибыль для юрлиц. Индивидуальные предприниматели — плательщики единого налога отчисляют ежемесячно лишь одну базовую за работу. Документ предусматривает освобождение оборотов от НДС, от налога на недвижимость и земельного налога или арендной платы за участки из госсобственности, где стоят объекты торговли, общепита и бытового обслуживания. Причем здания под размещение бизнеса можно покупать по рыночной стоимости без проведения аукциона. Кроме того, алкогольные напитки разрешили продавать на селе вне зависимости от размера торговой площади, а в автомагазинах — при условии согласования маршрута и ассортимента. Плюс торговая сеть, превысившая 20-процентный порог в товарообороте района, может беспрепятственно открывать новые объекты в глубинке или пускать автомагазины по деревням.

Небольшая ремарка: территории, на которые распространяется Указ № 345, определяют на местах. Список этот постоянно обновляется. Например, совсем недавно, в конце прошлого года, Минский областной Совет депутатов расширил перечень населенных пунктов. Сейчас в документе 94 страницы. А начинала Минщина с деревень Борисовского района и нескольких горпоселков Пуховичского района — тот список был на десяти страницах.


— Сегодня действие Указа № 345 распространяется более чем на 88 процентов сельских населенных пунктов. Речь идет о 20 400 деревнях и 65 малых городах, в каждом из которых проживает 2000—10 000 человек. А также на 671 территорию вне населенных пунктов. По сути, документ так или иначе влияет на жизнь миллионов граждан, — обращает внимание начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Михаил Жигало.

Местный эффект

По данным МАРТ, с 2018-го по октябрь 2020-го в стране открылось 578 торговых объектов, 122 — общепита, 249 — бытового обслуживания. В лидерах все это время Гродненская область. Там, к слову, изначально практически всю сельскую территорию отдали под действие указа. В итоге там открыто чуть меньше половины всех магазинов, более четверти всех кафе и две трети различных мастерских. Здесь сошлось несколько составляющих: зеленый свет со стороны местных властей, предпринимательская жилка здешних жителей, подходящая инфраструктура и растущий турпоток. Неспроста в регионе действует безвизовый режим въезда для иностранцев. Любопытно, что практически треть объектов общепита открылась за эти годы на Витебщине.

Но одних данных по новым местам мало. Михаил Жигало предлагает добавить сюда информацию от Министерства по налогам и сборам насчет льгот. Эти сведения МАРТ обновляет раз в год, так что на руках цифры пока за два года. За 2018 год льготами Указа № 345 воспользовалось 1107 организаций, в 2019-м — уже 1157. Среди них 75 процентов — индивидуальные предприниматели.

— Полагаем, это свидетельствует об эффективности Указа № 345 не только для вновь открывающихся объектов, но и для ранее функционировавших, — поделился мнением представитель МАРТ.

Подтверждением этих слов является открытие магазинов на селе теми ритейлерами, чья доля в товарообороте района вышла за пределы 20 процентов. Так поступили четыре юрлица в трех областях — Витебской, Минской и Могилевской. Примечательно, что в большинстве своем это местные продавцы.

Немного иначе дела обстоят в Оршанском районе. Так, вдобавок к Указу № 345 в июле 2018-го приняли Указ № 297 «О проведении эксперимента». Суть его в том, чтобы сети, которые превысили 20-процентный порог в товарообороте, могли покупать и арендовать дополнительную торговую площадь для работы в районе.

— В результате благодаря предоставленным преференциям в районе по состоянию на начало октября 2020-го открыто 44 магазина. В том числе 38 в сельской местности. Еще три — в Орше, два — в горпоселке Ореховск, один — в Барани. Из общего числа 36 магазинов переданы сетевому оператору Оршанским райпо. Говорить о распространении эксперимента на другие районы, считаем, преждевременно. Хотя бы потому, что надо изучить всесторонне ситуацию, посмотреть, как она повлияла в том числе на малый бизнес. Время для этого есть: эксперимент продлится до конца 2022 года, — отметил Михаил Жигало.

Одна из главных целей указа — повысить качество жизни людей, проживающих в сельской местности.

Документ нашел отклик

Посмотрим на динамику открытия новых объектов на периферии. В 2018-м открылось 335 торговых объектов, 74 — общепита и 128 — бытового обслуживания. В неполном 2020-м — 100, 9 и 38 объектов соответственно.

— В любом деле самый активный рост — на старте. Это значит, документ нашел отклик, простимулировал сельчан открыть свое дело, закрепил их успех, поднял уровень инфраструктуры. Мы видим, что на этом фоне находятся новые места для приложения усилий нового бизнеса. Возможно, тем, кто открылся в прошлом году, сложнее с той точки зрения, что пришлось гораздо тщательнее подбирать населенный пункт. Ведь конкуренты уже развернулись по соседству, «заняли», возможно, более крупные деревни.

В ближайшей перспективе, анонсируют в МАРТ, льготы и преференции указа ждет актуализация, чтобы инфраструктура на селе и дальше активно росла. Сейчас в ведомстве как раз работают над проектом изменений в документ. Процесс согласований, оценки влияния на бизнес нескорый, поэтому заложенные в проект новшества не спешат раскрывать. К слову, ранее в числе идей были мысли о продлении льгот до 2030 года, разрешении сдавать в аренду и отчуждать не только государственную, но и частную недвижимость. Даже ту, на которую в силу обстоятельств нет документов, с условием, что сумму затрат на восстановление вычтут из стоимости аренды или продажи. Звучали и предложения о льготах на электроэнергию для объектов на селе. Войдут ли они в итоговые поправки? Очевидно одно: изменения должны принять до конца 2022 года. Именно в этот момент заканчивается действие Указа № 345.

Мария ДРУК


В «Провинции» кушать подано

Предпринимательница Анна Шендерук: «Спасибо за льготы, благодаря которым есть возможность жить и развиваться за пределами больших городов»

Анна Шендерук.
Максимальные возможности для развития торговли, общественного питания и бытовых видов обслуживания на селе дал в свое время Указ № 345. Льготные условия ведения бизнеса в сельской местности привлекли тех, кто умеет и хочет работать в этой сфере. Бизнес-леди Анна Шендерук начинала с открытия торговой точки в приграничном агрогородке в 1990-х годах. Сейчас она директор частного торгового унитарного предприятия «Шанс-Поречье», включающего в себя собственные цеха по производству полуфабрикатов и выпечки, магазины и даже ресторан. Давайте послушаем историю одного успешного бизнес-плана.

Раскрутилась по-крупному

Курортный агрогородок Поречье порадует путешественника выбором магазинов, а если бы не пандемия, то и в организации питания никаких проблем не возникло бы. Местные жители привыкли, что в частных торговых точках всегда свежий и качественный товар, а в ресторане «Провинция» любое мероприятие можно провести на достойном уровне.

Бизнес Анны Шендерук начинался более 25 лет назад практически с нуля. Опыт заведования небольшим сельским магазинчиком был, но взять на себя ответственность за себя и людей — это совсем другое дело.

— Время было тяжелое, — вспоминает предпринимательница. — На тот момент в сфере торговли отработала более 20 лет, но мне самой тогда уже перевалило за 40. Накопила 3000 долларов, немного заняла у знакомых. Кредитов не брала, поскольку уверена: занимать деньги у государства можно только в том случае, если есть собственные. Решила взять в аренду магазин, который через три года пришлось вернуть владельцу. Тогда в райисполкоме предложили пустующее здание. Взяла, отремонтировала. Потом еще одно. Так и закрутилось. Со временем открыла магазин в соседнем агрогородке Озеры, потом еще два в Скиделе. Все они работали с прибылью, хотя цены никогда не задирала, а за качеством товара следила лично. Уже раскрутившись, решила бросить силы в Гродно. Там тоже появились мои магазин и кафе. Многие в свое время жаловались на приход сетевиков, но лично мне они не мешали. Выручка, безусловно, упала, но здоровая конкуренция всегда на пользу тем, кто хочет честно работать.

Возможности Указа № 345 осознали не сразу. Людям понадобилось время, прежде чем поняли, что открываются действительно большие перспективы. С учетом преференций поменялись требования к регистрации объектов общественного питания. Появилось понятие «кафе для проведения мероприятий», ощутимо снизились требования к санитарным и пожарным нормам.

— Большое спасибо руководству нашей страны за льготы, благодаря которым есть возможность жить и развиваться за пределами больших городов. Сейчас многие в агрогородке работают по упрощенной системе налогообложения. Сама начинала с четырех продавцов, а в лучшие времена у меня работало почти сто человек.

Гордость Анны Шендерук — ресторан «Провинция», расположенный в агрогородке Поречье.

Не хуже городских

Сегодня предприниматели признаются: открыть точку торговли или общепита действительно стало проще. Но легко ли работать в условиях пандемии и при закрытых границах?

— Решила сосредоточить силы только в Поречье, где всегда есть возможность проконтролировать работу сотрудников. Для этого продала все «ненужные» точки в других населенных пунктах. Сегодня здесь есть все — и магазины, и цеха, и парикмахерская, и ресторан. Последний в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой работает только по спецзаказам, поэтому на нем особо не заработаешь. Но это своеобразная отдушина, в которую было вложено много сил и времени.

Анна Никитична, которой, к слову, скоро будет 70 лет, признается, что очень хотела сделать так, чтобы в деревне было не хуже, чем в городе. Сегодня здесь живет вся ее семья, а бизнес давно стал общим делом.

Сегодня предприятие «Шанс-Поречье» включает в себя цеха по производству полуфабрикатов и выпечки, магазины, парикмахерскую и ресторан.

— Молодежь хочет вложить деньги и сразу же получать сверхприбыли. А в этом деле так не бывает. Мои дети всегда мне помогали, ни одна из дочерей не была в декретном отпуске, потому что некогда было. Сейчас практически вся семья помогает продолжать давно начатое дело. Решили построить в Поречье еще один магазин площадью 120 квадратных метров. Участок возле санатория приобрела с аукциона. Строительство уже идет полным ходом, и к весне, надеюсь, мы уже откроемся. Понимаю, что торговых объектов здесь хватает, но уж очень хочется построить собственную точку.

Среди нескольких десятков разного рода дипломов, которыми награждена Анна Никитична, есть «За возрождение торговли в сельской местности», «За меценатство». По праву была удостоена званий «Женщина года», «Предприниматель года».

Анна Шендерук: «Очень хотелось сделать так, чтобы в деревне было не хуже жить, чем в городе».

— Очень ценю мнение и отношение людей к тому, что делаю, — говорит собеседница. — От большинства местных жителей слышу только положительные отзывы. Например, когда у нас открыли точку известной торговой сети, то многие поначалу стали покупать продукты именно там. Но постепенно вернулись к проверенным годами горячим чебурекам, голубцам, выпечке. Это дорогого стоит.



В Гродненском райисполкоме рады, когда приходят люди с интересными предложениями. Заведующая сектором торговли и услуг отдела экономики, торговли и услуг Гродненского райисполкома Марина Гресь:

— Введение льготного режима на селе способствует появлению новых торговых объектов и развитию сферы услуг. Хотя работа по развитию малого бизнеса на селе не ограничена только лишь преференциями Указа № 345, а проводится более масштабно, опираясь на ключевой Декрет № 7. Проводим встречи, совещания, семинары с участием представителей малого и среднего бизнеса. К примеру, только в прошлом году в городе-спутнике Скиделе открылось 13 торговых объектов, торговый центр «Район» площадью 2000 квадратных метров, два объекта бытовых услуг. Постоянно ведется разъяснительная работа в рамках действующего законодательства. Впрочем, поле для маневров есть. Сформирован перечень объектов, которые могут отчуждаться для создания точек торговли, сферы услуг или общественного питания. На территории района есть немало пустующих зданий системы потребкооперации, которые могут быть переданы в хорошие руки.


Татьяна ВРУБЛЕВСКАЯ

vrublevskaya@sb.by
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Фото: Алексей БИБИКОВ
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