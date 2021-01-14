Новые торговые точки и объекты общепита, рабочие места, выгодные условия для бизнеса: Указ № 345 многое дал для развития торговли, общепита и бытового обслуживания

Семья ШЕНДЕРУК из Поречья успешно воспользовалась преференциями указа. Семья ШЕНДЕРУК из Поречья успешно воспользовалась преференциями указа.

МАРТ: практически за три года в сельской местности открылось 578 торговых объектов: 122 — общепита и 249 — бытового обслуживания

Почти все село в деле





Магазины в деревнях стоят до последнего. Говорят, уходят они — начинает угасать и село. Три с лишним года назад этот процесс попытались остановить, а заодно повысить качество жизни и добавить конкуренции там, где торговые объекты, кафе и мастерские все же были. Для этого бизнесу предложили ряд льгот и преференций. Среди них — множество налоговых послаблений. Например, пониженные ставки по налогу на прибыль для юрлиц. Индивидуальные предприниматели — плательщики единого налога отчисляют ежемесячно лишь одну базовую за работу. Документ предусматривает освобождение оборотов от НДС, от налога на недвижимость и земельного налога или арендной платы за участки из госсобственности, где стоят объекты торговли, общепита и бытового обслуживания. Причем здания под размещение бизнеса можно покупать по рыночной стоимости без проведения аукциона. Кроме того, алкогольные напитки разрешили продавать на селе вне зависимости от размера торговой площади, а в автомагазинах — при условии согласования маршрута и ассортимента. Плюс торговая сеть, превысившая 20-процентный порог в товарообороте района, может беспрепятственно открывать новые объекты в глубинке или пускать автомагазины по деревням.









— Сегодня действие Указа № 345 распространяется более чем на 88 процентов сельских населенных пунктов. Речь идет о 20 400 деревнях и 65 малых городах, в каждом из которых проживает 2000—10 000 человек. А также на 671 территорию вне населенных пунктов. По сути, документ так или иначе влияет на жизнь миллионов граждан, — обращает внимание начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Михаил Жигало.



Местный эффект

— В результате благодаря предоставленным преференциям в районе по состоянию на начало октября 2020-го открыто 44 магазина. В том числе 38 в сельской местности. Еще три — в Орше, два — в горпоселке Ореховск, один — в Барани. Из общего числа 36 магазинов переданы сетевому оператору Оршанским райпо. Говорить о распространении эксперимента на другие районы, считаем, преждевременно. Хотя бы потому, что надо изучить всесторонне ситуацию, посмотреть, как она повлияла в том числе на малый бизнес. Время для этого есть: эксперимент продлится до конца 2022 года, — отметил Михаил Жигало.





Одна из главных целей указа — повысить качество жизни людей, проживающих в сельской местности.



Документ нашел отклик





В «Провинции» кушать подано

Предпринимательница Анна Шендерук: «Спасибо за льготы, благодаря которым есть возможность жить и развиваться за пределами больших городов»

Анна Шендерук.

Анна Шендерук.

Максимальные возможности для развития торговли, общественного питания и бытовых видов обслуживания на селе дал в свое время Указ № 345. Льготные условия ведения бизнеса в сельской местности привлекли тех, кто умеет и хочет работать в этой сфере. Бизнес-леди Анна Шендерук начинала с открытия торговой точки в приграничном агрогородке в 1990-х годах. Сейчас она директор частного торгового унитарного предприятия «Шанс-Поречье», включающего в себя собственные цеха по производству полуфабрикатов и выпечки, магазины и даже ресторан. Давайте послушаем историю одного успешного бизнес-плана.

Раскрутилась по-крупному

— Большое спасибо руководству нашей страны за льготы, благодаря которым есть возможность жить и развиваться за пределами больших городов. Сейчас многие в агрогородке работают по упрощенной системе налогообложения. Сама начинала с четырех продавцов, а в лучшие времена у меня работало почти сто человек.







Гордость Анны Шендерук — ресторан «Провинция», расположенный в агрогородке Поречье.



Не хуже городских





Сегодня предприятие «Шанс-Поречье» включает в себя цеха по производству полуфабрикатов и выпечки, магазины, парикмахерскую и ресторан.







Среди нескольких десятков разного рода дипломов, которыми награждена Анна Никитична, есть «За возрождение торговли в сельской местности», «За меценатство». По праву была удостоена званий «Женщина года», «Предприниматель года».





Анна Шендерук: «Очень хотелось сделать так, чтобы в деревне было не хуже жить, чем в городе».















В Гродненском райисполкоме рады, когда приходят люди с интересными предложениями. Заведующая сектором торговли и услуг отдела экономики, торговли и услуг Гродненского райисполкома Марина Гресь:



— Введение льготного режима на селе способствует появлению новых торговых объектов и развитию сферы услуг. Хотя работа по развитию малого бизнеса на селе не ограничена только лишь преференциями Указа № 345, а проводится более масштабно, опираясь на ключевой Декрет № 7. Проводим встречи, совещания, семинары с участием представителей малого и среднего бизнеса. К примеру, только в прошлом году в городе-спутнике Скиделе открылось 13 торговых объектов, торговый центр «Район» площадью 2000 квадратных метров, два объекта бытовых услуг. Постоянно ведется разъяснительная работа в рамках действующего законодательства. Впрочем, поле для маневров есть. Сформирован перечень объектов, которые могут отчуждаться для создания точек торговли, сферы услуг или общественного питания. На территории района есть немало пустующих зданий системы потребкооперации, которые могут быть переданы в хорошие руки.











Татьяна ВРУБЛЕВСКАЯ







Небольшая ремарка: территории, на которые распространяется Указ № 345, определяют на местах. Список этот постоянно обновляется. Например, совсем недавно, в конце прошлого года, Минский областной Совет депутатов расширил перечень населенных пунктов. Сейчас в документе 94 страницы. А начинала Минщина с деревень Борисовского района и нескольких горпоселков Пуховичского района — тот список был на десяти страницах.По данным МАРТ, с 2018-го по октябрь 2020-го в стране открылось 578 торговых объектов, 122 — общепита, 249 — бытового обслуживания. В лидерах все это время Гродненская область. Там, к слову, изначально практически всю сельскую территорию отдали под действие указа. В итоге там открыто чуть меньше половины всех магазинов, более четверти всех кафе и две трети различных мастерских. Здесь сошлось несколько составляющих: зеленый свет со стороны местных властей, предпринимательская жилка здешних жителей, подходящая инфраструктура и растущий турпоток. Неспроста в регионе действует безвизовый режим въезда для иностранцев. Любопытно, что практически треть объектов общепита открылась за эти годы на Витебщине.Но одних данных по новым местам мало. Михаил Жигало предлагает добавить сюда информацию от Министерства по налогам и сборам насчет льгот. Эти сведения МАРТ обновляет раз в год, так что на руках цифры пока за два года. За 2018 год льготами Указа № 345 воспользовалось 1107 организаций, в 2019-м — уже 1157. Среди них 75 процентов — индивидуальные предприниматели.— поделился мнением представитель МАРТ.Подтверждением этих слов является открытие магазинов на селе теми ритейлерами, чья доля в товарообороте района вышла за пределы 20 процентов. Так поступили четыре юрлица в трех областях — Витебской, Минской и Могилевской. Примечательно, что в большинстве своем это местные продавцы.Немного иначе дела обстоят в Оршанском районе. Так, вдобавок к Указу № 345 в июле 2018-го приняли Указ № 297 «О проведении эксперимента». Суть его в том, чтобы сети, которые превысили 20-процентный порог в товарообороте, могли покупать и арендовать дополнительную торговую площадь для работы в районе.Посмотрим на динамику открытия новых объектов на периферии. В 2018-м открылось 335 торговых объектов, 74 — общепита и 128 — бытового обслуживания. В неполном 2020-м — 100, 9 и 38 объектов соответственно.В ближайшей перспективе, анонсируют в МАРТ, льготы и преференции указа ждет актуализация, чтобы инфраструктура на селе и дальше активно росла. Сейчас в ведомстве как раз работают над проектом изменений в документ. Процесс согласований, оценки влияния на бизнес нескорый, поэтому заложенные в проект новшества не спешат раскрывать. К слову, ранее в числе идей были мысли о продлении льгот до 2030 года, разрешении сдавать в аренду и отчуждать не только государственную, но и частную недвижимость. Даже ту, на которую в силу обстоятельств нет документов, с условием, что сумму затрат на восстановление вычтут из стоимости аренды или продажи. Звучали и предложения о льготах на электроэнергию для объектов на селе. Войдут ли они в итоговые поправки? Очевидно одно: изменения должны принять до конца 2022 года. Именно в этот момент заканчивается действие Указа № 345.Курортный агрогородок Поречье порадует путешественника выбором магазинов, а если бы не пандемия, то и в организации питания никаких проблем не возникло бы. Местные жители привыкли, что в частных торговых точках всегда свежий и качественный товар, а в ресторане «Провинция» любое мероприятие можно провести на достойном уровне.Бизнес Анны Шендерук начинался более 25 лет назад практически с нуля. Опыт заведования небольшим сельским магазинчиком был, но взять на себя ответственность за себя и людей — это совсем другое дело.вспоминает предпринимательницаВозможности Указа № 345 осознали не сразу. Людям понадобилось время, прежде чем поняли, что открываются действительно большие перспективы. С учетом преференций поменялись требования к регистрации объектов общественного питания. Появилось понятие «кафе для проведения мероприятий», ощутимо снизились требования к санитарным и пожарным нормам.Сегодня предприниматели признаются: открыть точку торговли или общепита действительно стало проще. Но легко ли работать в условиях пандемии и при закрытых границах?Анна Никитична, которой, к слову, скоро будет 70 лет, признается, что очень хотела сделать так, чтобы в деревне было не хуже, чем в городе. Сегодня здесь живет вся ее семья, а бизнес давно стал общим делом.говорит собеседница