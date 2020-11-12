Прививки от гриппа сделали 40% минчан

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Вакцинация в Минске будет осуществляться до 15 ноября. За счет средств республиканского и местного бюджетов прививают российской вакциной «Гриппол Плюс».В санэпидслужбе пояснили: вакцины, используемые для профилактики гриппа (независимо от производителя), не различаются по составу вариантов вируса и являются высокоэффективными и безопасными иммунобиологическими лекарственными средствами.Специалисты напоминают о важности вакцинации от гриппа с учетом ситуации, вызванной распространением COVID-19. Полагаясь на последние научные исследования, они подчеркнули, что привитые от гриппа люди легче переносят коронавирус.