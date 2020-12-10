Люди, которые были привиты российской вакциной от коронавируса "Спутник V" рассказали об уровне антител после вакцинации, сообщает РИА Новости.
Но у всех результаты индивидуальные. У кого-то показатель был превышен в четыре раза, у остальных – иммуноглобулины не вырабатывались вообще. Своими данными поделились семеро человек.
Тесты на антитела они сдали спустя три недели после второй вакцинации. У первого привитого уровень антител составил 40,74 единицы на миллилитр при норме 10,00 или меньше, у второго – 20,00 на миллилитр, у третьего – 14,60 единицы на миллилитр. Их протестировали одинаковыми тест-системами.
Еще два человека сообщили, что узнали об антителах при помощи других тестов, у одного из них уровень антител составил 15 при норме 1,1, у другого – 17,57 при норме 0,8.
Один из привитых «Спутником» рассказал, что через три недели после вакцинации уровень антител у него был чуть выше нормы, а еще спустя несколько дней уменьшился почти наполовину.
Два человека заявили, что после прививки у них не выработались антитела.
Руководитель направления лабораторной медицины и продвижения лабораторных услуг ОМДиЭ ЦНИИ эпидемиологии Елена Тиванова рассказала, что антитела G защищают от заражения коронавирусом.
– Сейчас у нас уже зарегистрировано достаточно большое количество тест-систем на антитела. Главный недостаток этих наборов – отсутствие возможности сравнивать результаты, полученные на разных тест-системах, между собой, поскольку пока не существует единых стандартов, – пояснила специалист.
Фото: pixabay.com
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Привитые "Спутником V" рассказали об уровне антител после вакцинации
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