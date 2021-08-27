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Присяга новобранцев Могилевского института МВД - стрим

Новобранцы Могилевского института МВД сегодня принесут клятву верности Родине и белорусскому народу. Торжественная церемония, которая состоится у знакового места – памятника бойцам батальона милиции капитана Константина Владимирова в деревне Гаи, станет кульминацией учебного сбора. На протяжении трех недель парни и девушки привыкали к строгому распорядку дня, оттачивали мастерство строевого шага и получили свою первую в жизни форму. Смотрите прямую видеотрансляцию на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал!




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