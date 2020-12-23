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Пришкольные лагеря Гродненской области в дни каникул примут более 2500 детей

Оздоровительные пришкольные лагеря будут работать в дни зимних каникул в Гродненской области, сообщили в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

Фото из архива

– В период зимних каникул для школьников Гродненской области планируется организовать работу оздоровительных пришкольных лагерей, в них отдохнут 2550 ребят, – проинформировали в центре.

В нынешнем сезоне в работе отдельных оздоровительных лагерей появились новшества.

– В лагере со спортивным уклоном в Ивьевском районе по просьбе детей воспитателями будут работать только педагоги-мужчины, которые организуют для школьников максимум спортивных мероприятий, – отметили в центре.
– В частности, педагогом-историком запланирован исторический квест по лесным тропинкам, педагогом-психологом – увлекательные тренинги.

Многопрофильные учреждения дополнительного образования детей и молодежи в работе с оздоровительными лагерями предусмотрели дистанционные формы работы: онлайн-квесты, виртуальные экскурсии, интерактивные игры, конкурсы, мастер-классы по изготовлению сувениров.

– Для познавательного и веселого проведения времени предлагается посещение усадеб Деда Мороза, игровые программы на свежем воздухе, участие в благотворительных утренниках в рамках акции «Наши дети», – уточнили специалисты.

Гродненская область в дни зимних каникул не первый год удивляет школьников. К примеру, в 2019-м впервые в регионе в эту пору года распахнули свои двери для ребят два круглосуточных лагеря – в Гродненском и Мостовском районах. Всего на зимних каникулах в лагерях Гродненщины отдохнули более восьми тысяч школьников. Уменьшение количества охваченных оздоровлением школьников практически связано с непростой эпидемиологической ситуацией по COVID-19. Сократился и спрос на подобный вариант оздоровления. Это проявилось, в частности, в летний период, когда родители не спешили отдавать детей в сезонные лагеря, в том числе и пришкольные.
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Фото: Владимир ШЛАПАК
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