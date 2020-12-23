Пришкольные лагеря Гродненской области в дни каникул примут более 2500 детей

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, – проинформировали в центре.В нынешнем сезоне в работе отдельных оздоровительных лагерей появились новшества., – отметили в центре.Многопрофильные учреждения дополнительного образования детей и молодежи в работе с оздоровительными лагерями предусмотрели дистанционные формы работы: онлайн-квесты, виртуальные экскурсии, интерактивные игры, конкурсы, мастер-классы по изготовлению сувениров.уточнили специалисты.Гродненская область в дни зимних каникул не первый год удивляет школьников. К примеру, в 2019-м впервые в регионе в эту пору года распахнули свои двери для ребят два круглосуточных лагеря – в Гродненском и Мостовском районах. Всего на зимних каникулах в лагерях Гродненщины отдохнули более восьми тысяч школьников. Уменьшение количества охваченных оздоровлением школьников практически связано с непростой эпидемиологической ситуацией по COVID-19. Сократился и спрос на подобный вариант оздоровления. Это проявилось, в частности, в летний период, когда родители не спешили отдавать детей в сезонные лагеря, в том числе и пришкольные.