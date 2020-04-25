Природу загадочных кругов на льду Байкала объяснили подледными вихрями

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ТАСС

Впервые загадочные темные круги на льду Байкала исследователи заметили весной 2003 года при изучении космических снимков. Выяснилось, что диаметр подобных структур составляет от 4 до 10 километров, чаще всего они появляются весной, перед разрушением ледового покрова озера. Толщина льда внутри кольца и за его пределами практически не отличается и достигает метра, а по кольцу составляет всего 20—30 сантиметров и менее.Ученые выяснили, что эти кольца опасны для людей и машин, особенно в районе полуострова Нижнее Изголовье, где проходит ледовая дорога от Усть-Баргузина на остров Ольхон. При этом круги видны только из космоса.Замеры скорости течений и температуры вод в районе колец показали, что под такой структурой вплоть до дна озера образуется антициклонический вихрь. Он доставляет более теплую глубинную воду к нижней поверхности льда, из-за чего тот вытаивает снизу.Сотрудники Института водных проблем Российской академии наук предположили, что эти вихри формируются из-за рельефа дна. Это может быть новый тип топографических вихрей.Чтобы проверить это предположение, исследователи вместе с коллегами из Лимнологического института СО РАН запустили в районе мыса Нижнее Изголовье два спутниковых радиобуя. С их помощью ученые узнали, что у дна озера в этом районе столбчатая структура.В дальнейшем исследователи с помощью ледорадара нашли еще одно кольцо, которое не было видно из космоса. Измерения температуры и скоростей течений в том районе подтвердили гипотезу: под кольцом исследователи обнаружили мощный антициклонический вихрь. Именно он, считают специалисты, стал причиной появления кольца. Это подтверждают и спутниковые данные.