Газифицирована еще одна деревня Витебщины

Газопровод протяженностью 7 км позволил обеспечить природным газом дома жителей деревни, которые ранее газифицировались от резервуарной установки сжиженного газа. Пойдет голубое топливо и в республиканскую туберкулезную больницу и базу отдыха.
– Сосновка стала началом социального газового проекта. Обычно при подводе голубого топлива в населенные пункты смотрим, чтобы оно пошло не только в дома, но и на промышленные, сельскохозяйственные предприятия. Сосновка – первый населенный пункт, где проведение газа носит исключительно социальный характер – для людей. Будет газ, и в деревне будут строиться люди, появляться новые большие и малые производства, – убежден председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнёв.
Проведение газа в Сосновке – это значимое событие не только для жителей деревни, но и для всего района, подчеркнул председатель Витебского райисполкома Геннадий Сабынич:
– Газификация позволила стереть грань между городом и деревней по комфортности проживания.
От имени жителей Сосновки всех причастных к реализации этого проекта поблагодарила Анна Шнепс:
– Жители нашей деревни более десяти лет ждали этого знаменательного события. Мы надеемся, что газификация поспособствует не только комфортному проживанию, но и процветанию нашего населенного пункта.
Несмотря на то что природный газ в Витебскую область пришел позже, чем в другие регионы, в настоящее время его пламя горит в каждом районе.
– В Витебском районе сейчас газифицированы все точки, где можно потом подключиться и дать газ потребителям любого уровня. Еще в двух населенных пунктах области пустим газ в ближайшее время, всего в работе десять объектов на Витебщине. И мы обязательно продолжим эту работу, – заверил заслуженный энергетик Беларуси, генеральный директор УП «Витебскоблгаз» Петр Шершень.
С появлением природного газа повышается привлекательность соответствующей территории, у регионов появляются перспективы развития, а именно создание новых производств и новых рабочих мест.
– Строительство подводящих газопроводов реализуется в рамках Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда». К настоящему моменту «Витебскоблгаз» построил более 27 км подводящих газопроводов в Витебской области. Это позволяет использовать голубое топливо не только в приготовлении пищи, но и в отоплении, горячем водоснабжении и на отдельных объектах реального сектора экономики, – сказал министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.
Чтобы природный газ сделать доступным для сельских жителей, на строительство уличных распределительных газопроводов для потребительских кооперативов предусмотрена поддержка государства по газификации до 70% от стоимости работ. Граждане также могут воспользоваться льготными кредитами, выдаваемыми «Беларусбанком» на срок до 2 лет под 3% годовых.
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Газифицирована еще одна деревня Витебщины
Природный газ поступил сегодня в дома жителей деревни Сосновка Витебского района
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ