Газифицирована еще одна деревня Витебщины

– убежденПроведение газа в Сосновке – это значимое событие не только для жителей деревни, но и для всего района, подчеркнулОт имени жителей Сосновки всех причастных к реализации этого проекта поблагодарилаНесмотря на то что природный газ в Витебскую область пришел позже, чем в другие регионы, в настоящее время его пламя горит в каждом районе.– заверилС появлением природного газа повышается привлекательность соответствующей территории, у регионов появляются перспективы развития, а именно создание новых производств и новых рабочих мест.– сказалЧтобы природный газ сделать доступным для сельских жителей, на строительство уличных распределительных газопроводов для потребительских кооперативов предусмотрена поддержка государства по газификации до 70% от стоимости работ. Граждане также могут воспользоваться льготными кредитами, выдаваемыми «Беларусбанком» на срок до 2 лет под 3% годовых.