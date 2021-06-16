Жители райцентра Лиски под Воронежем (Россия) поделились рассказами о необычном природном явлении: в населенном пункте выпал град размером с голубиное яйцо. Об этом пишет rg.ru.
Снимок носит иллюстративный характер
Град повредил несколько автомобилей. А из-за мощного ливня, который обрушился на Лиски, пострадал строящийся в райцентре парк и дороги.
Фото: pixabay.com
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Непогода разыгралась не на шутку: под Воронежем выпал град размером с яйцо
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