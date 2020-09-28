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Принят комплекс мер по защите интересов держателей облигаций "Тамбаза"

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня подписал Указ № 352, предусматривающий корректировку Указа от 6 ноября 2018 года № 430 "О завершении строительства жилых домов". Документом устанавливается комплекс мер по дополнительной защите интересов граждан, пострадавших от действий ООО "Тамбаз" при строительстве жилья в домах, расположенных в границах улиц М. Богдановича и Тургенева в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Главы государства.

Архивное фото

Дольщикам из числа граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, будут предоставлены субсидии на погашение кредитов в соответствии с Указом № 240 от 4 июля 2017 года, независимо от даты их постановки на учет нуждающихся.

Указом предусмотрена обязанность заказчика, УП "УКС Советского района Минска", производить перерасчет цены объекта долевого строительства в случае, если фактическая стоимость строительства жилья окажется ниже цены, указанной в договоре.

Также уточнен порядок перечисления денежных средств, оставшихся на специальных счетах заказчика после завершения строительства объектов. После погашения бюджетной ссуды денежные средства будут возвращаться владельцам жилищных облигаций и только после расчета с ними – страховым организациям на погашение задолженности ООО "Тамбаз".

Кроме того, дольщикам, которые являлись владельцами жилищных облигаций, предоставлена возможность передавать право на строительство квартиры другим лицам. Принятие этой нормы будет содействовать в разрешении проблемных ситуаций тех граждан, которые не смогли получить денежную компенсацию за облигации из-за банкротства организаций, обеспечивавших страхование. Некоторые из них не могут продолжать строительство. С принятием Указа они получат возможность продать облигации и вернуть хотя бы часть средств, вложенных ранее в их покупку.
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Фото: Сергей ЛОЗЮК
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