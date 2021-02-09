Принцесса Евгения впервые стала мамой

Евгения выложила фотографию, на которой они с супругом Джеком Бруксбэнком держат сына за руку.
Как назвали наследника пока не сообщается. Традиционно эту информацию оглашают через несколько дней после выписки.
Поклонники пары уже во всю поздравляют семью с пополнением и желают маме и малышу крепкого здоровья.
Принцессу также поздравили в официальном аккаунте Instagram королевской семьи Великобритании.
- Ее Королевское Высочество принцесса Евгения благополучно родила сына сегодня, 9 февраля 2021 года, в 08:55 в больнице Портленда. Джек Бруксбэнк присутствовал. Ребенок весит 8 фунтов 1 унцию. Королева, герцог Эдинбургский, герцог Йоркский, Сара, герцогиня Йоркская, а также мистер и миссис Джордж Бруксбанк были проинформированы и рады этой новости. Это первый ребенок принцессы Евгении и Джека Бруксбанка, герцог Йоркский и Сара, первый внук герцогини Йоркской и девятый правнук королевы и герцога Эдинбургского. Ее Королевское Высочество и ее ребенок чувствуют себя хорошо, - поделились в пресс-службе королевской семьи.
Напомним, принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк поженились в октябре 2018 года. Супруги расписались в Виндзорском замке. О беременности внучки Королевы стало известно в конце сентября 2020 года.
Фото: instagram.com/princesseugenie, instagram.com/theroyalfamily